À fin mars 2026, les actifs sous gestion (AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 39,2 MdsEUR, en hausse de 7% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers en croissance de 14% à 30,4 MdsEUR et des AUM provenant du bilan en baisse de 13% à 8,8 MdsEUR.

Reflétant ces tendances, les commissions de gestion ressortent en hausse de 3% à 105 MEUR au 1er trimestre 2026, dont des commissions de gestion pour compte de tiers en progression de 10% à 80 MEUR et des commissions de gestion liées au bilan en baisse de 16% à 25 MEUR.

La société d'investissement ajoute avoir levé 1,05 MdEUR auprès de ses clients sur les trois premiers mois de 2026, en hausse de 11% par rapport au 1er trimestre 2025, portée par une dynamique qui reste solide pour les activités Private Debt et Secondaries.

Le groupe a aussi poursuivi l'exécution de son plan de rotation d'actifs. Les réalisations totales, en hausse de 140%, s'élèvent à 0,6 MdEUR, tandis que les déploiements totalisent 0,9 MdEUR, en hausse de 17% par rapport au 1er trimestre 2025.

En termes de retours aux actionnaires, Eurazeo se dit en ligne avec ses engagements, avec un dividende ordinaire en hausse de 10% à 2,92 EUR voté à l'AG du 6 mai et des rachats d'actions d'environ 4% du capital en 2026, dont 1% déjà réalisé au 1er trimestre 2026.