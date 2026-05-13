Une collecte "soutenue" pour Eurazeo au 1er trimestre
Eurazeo revendique un bon début d'année, "en ligne avec l'exécution de sa feuille de route stratégique et la montée en puissance de son modèle", avec notamment une collecte soutenue et une rotation active réalisées au 1er trimestre 2026.
À fin mars 2026, les actifs sous gestion (AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 39,2 MdsEUR, en hausse de 7% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers en croissance de 14% à 30,4 MdsEUR et des AUM provenant du bilan en baisse de 13% à 8,8 MdsEUR.
Reflétant ces tendances, les commissions de gestion ressortent en hausse de 3% à 105 MEUR au 1er trimestre 2026, dont des commissions de gestion pour compte de tiers en progression de 10% à 80 MEUR et des commissions de gestion liées au bilan en baisse de 16% à 25 MEUR.
La société d'investissement ajoute avoir levé 1,05 MdEUR auprès de ses clients sur les trois premiers mois de 2026, en hausse de 11% par rapport au 1er trimestre 2025, portée par une dynamique qui reste solide pour les activités Private Debt et Secondaries.
Le groupe a aussi poursuivi l'exécution de son plan de rotation d'actifs. Les réalisations totales, en hausse de 140%, s'élèvent à 0,6 MdEUR, tandis que les déploiements totalisent 0,9 MdEUR, en hausse de 17% par rapport au 1er trimestre 2025.
En termes de retours aux actionnaires, Eurazeo se dit en ligne avec ses engagements, avec un dividende ordinaire en hausse de 10% à 2,92 EUR voté à l'AG du 6 mai et des rachats d'actions d'environ 4% du capital en 2026, dont 1% déjà réalisé au 1er trimestre 2026.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.