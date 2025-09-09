La confirmation de Stephen Miran, nommé par Donald Trump comme gouverneur de la Fed, est en bonne voie. Ce mercredi, le comité bancaire du Sénat devrait voter l'avancement de sa candidature devant l'ensemble des sénateurs. Une nomination qui, pourtant, ne va pas sans soulever de vives contradictions.

Les Républicains détenant la majorité au Sénat, Stephen Miran devrait être confirmé dans les prochains jours, juste à temps pour la prochaine réunion de la Fed, les 16 et 17 septembre.

Et ce, en dépit de la vive opposition des démocrates qui dénoncent l’atteinte à l’indépendance de la Fed. En effet, Stephen Miran ne démissionnera pas de son poste à la Maison-Blanche, où il dirige le Council of Economic Advisers. Une décision qu’il justifie par son "statut" de gouverneur temporaire, dont le mandat s’achève en janvier 2026.

Un schéma pour le moins baroque et qui contraste avec les prises de position passées de l’intéressé. "Court-circuiter la porte tournante entre la Fed et le pouvoir exécutif est essentiel pour réduire les incitations des responsables à agir dans l’intérêt politique à court terme du président", écrivait-il l’an dernier dans un papier publié par le Manhattan Institute. Il proposait alors d’imposer un délai de 4 ans entre la fin d’un mandat à la Fed et un poste au sein de l’exécutif.

Balayer devant sa porte

Et ce n’est pas la seule contradiction dans cette affaire. En effet, la nomination de Miran intervient alors que Donald Trump tente de limoger la gouverneure Lisa Cook, accusée de fraude.

Le mois dernier, Trump a annoncé son limogeage, en raison d'allégations selon lesquelles elle aurait contracté des prêts, avant de rejoindre la Fed, pour des propriétés déclarées comme résidences principales mais ensuite mises en location.

Les taux hypothécaires pour une résidence principale sont généralement inférieurs à ceux des biens locatifs et offrent souvent des avantages fiscaux à l'emprunteur. Lisa Cook fait désormais l'objet d'une enquête du ministère de la Justice concernant ces prêts.

Mais un document rendu public vendredi par le Bureau américain de l'éthique gouvernementale indique que Miran détient lui aussi un prêt hypothécaire sur une maison autrefois déclarée comme sa résidence principale, qu'il utilise désormais comme bien locatif, selon sa dernière déclaration financière.

Surtout, Bill Pulte serait aussi concerné par cette problématique. Le directeur de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) est celui qui, au sein de l’administration Trump, a porté les accusations contre Lisa Cook.

Or, selon des documents publics consultés par Reuters, le père et la belle-mère de Pulte ont eux-mêmes déclaré le statut de résidence principale sur deux propriétés situées dans deux États différents.

Si l’administration Trump fait valoir l’exemplarité dont doit faire preuve un gouverneur de la Fed, ces arguments sont nettement moins audibles si plusieurs responsables sont eux-mêmes en porte à faux.

La présence de Lisa Cook au prochain meeting de la Fed est pour l’heure incertaine. Ses avocats espèrent obtenir de la justice une ordonnance lui permettant de rester au board de la Fed en attendant la résolution de l’affaire.