La banque suisse dégrade sa recommandation de "neutre" à "vendre" sur le titre du groupe agroalimentaire et de produits de consommation courante, avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK. Cette nouvelle cible implique un potentiel de baisse de 14% par rapport au cours de clôture de la veille.

UBS justifie sa position négative par un risque de baisse du BPA (affichant des estimations pour 2026 et 2027 inférieures de 3% et de 14% au consensus), une croissance et des marges plus faibles que celles de ses concurrents, ainsi qu'une valorisation élevée par rapport à ses pairs et à son historique.