Une dégradation de conseil chez UBS fait chuter Orkla

Orkla affiche un repli de 4,3% à 98,7 NOK en début d'après-midi à la Bourse d'Oslo, pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui pointe des "vents contraires croissants menaçant la croissance" du groupe industriel norvégien.

La banque suisse dégrade sa recommandation de "neutre" à "vendre" sur le titre du groupe agroalimentaire et de produits de consommation courante, avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK. Cette nouvelle cible implique un potentiel de baisse de 14% par rapport au cours de clôture de la veille.



UBS justifie sa position négative par un risque de baisse du BPA (affichant des estimations pour 2026 et 2027 inférieures de 3% et de 14% au consensus), une croissance et des marges plus faibles que celles de ses concurrents, ainsi qu'une valorisation élevée par rapport à ses pairs et à son historique.