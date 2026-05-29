Une dégradation de conseil chez UBS fait chuter Orkla
Orkla affiche un repli de 4,3% à 98,7 NOK en début d'après-midi à la Bourse d'Oslo, pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui pointe des "vents contraires croissants menaçant la croissance" du groupe industriel norvégien.
La banque suisse dégrade sa recommandation de "neutre" à "vendre" sur le titre du groupe agroalimentaire et de produits de consommation courante, avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK. Cette nouvelle cible implique un potentiel de baisse de 14% par rapport au cours de clôture de la veille.
UBS justifie sa position négative par un risque de baisse du BPA (affichant des estimations pour 2026 et 2027 inférieures de 3% et de 14% au consensus), une croissance et des marges plus faibles que celles de ses concurrents, ainsi qu'une valorisation élevée par rapport à ses pairs et à son historique.
Orkla ASA figure parmi les 1ers groupes industriels norvégiens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits alimentaires (52,2%) : pizzas, sauces, produits de mer, repas préparés, fruits, chocolats, ingrédients, produits d'épicerie, etc. ;
- ingrédients alimentaires (29,5%) ;
- produits de santé et de nutrition (12,3%) ;
- produits de soins personnels et d'entretien (6%) : détergents, produits textiles, produits cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, produits d'entretien de la maison, produits de nettoyage professionnel, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (19,1%), Suède (19,2%), Danemark (10,1%), Finlande (9%), Pays baltes (4,3%), Europe (30,8%) et autres (7,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.