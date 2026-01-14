Une désignation BTD de la FDA dans la leucémie pour Ipsen

Ipsen indique que la FDA des Etats-Unis a accordé une désignation "Breakthrough Therapy" (BTD) à son IPN60340 en association avec le vénétoclax et l'azacitidine dans la leucémie myéloïde aiguë de première ligne chez les patients inéligibles à une chimiothérapie intensive.

"IPN60340 est un anticorps monoclonal expérimental, premier de sa classe, ciblant BTN3A, une molécule clé de régulation immunitaire largement exprimée dans les cancers", précise le laboratoire pharmaceutique français.



Cette désignation repose sur l'essai de phase I/II EVICTION, dont les données cliniques actualisées "ont montré que le traitement par IPN60340 en association avec Ven-Aza a permis d'obtenir des taux de réponse très encourageants".



Pour rappel, la désignation BTD vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à des maladies graves ou potentiellement mortelles, sur la base de preuves d'une amélioration clinique substantielle.



Sur la base des données préliminaires, Ipsen prévoit de discuter la conception des plans de développement de phase II/III avec la FDA au 1er semestre 2026. IPN60340 avait précédemment obtenu la désignation "Médicament orphelin" en juillet 2025.