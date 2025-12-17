Sanofi indique que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé la désignation de médicament orphelin à l'efdoralprine alfa, pour le traitement potentiel de l'emphysème lié au déficit en alpha-1 antitrypsine (DAAT).
Ce traitement recombinant de restauration expérimental a récemment satisfait à tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude comparative de phase 2 ElevAATe, par rapport à un traitement standard dérivé du plasma.
La désignation de médicament orphelin est destinée à de nouveaux médicaments potentiels visant à traiter des maladies ou affections médicales rares, mettant en jeu le pronostic vital ou invalidantes et n'affectant pas plus de 5 personnes sur 10 000 dans l'UE.
L'efdoralprine alfa est actuellement en développement clinique. Sanofi prévoit de présenter les données lors d'une réunion médicale à venir et de discuter avec les autorités réglementaires mondiales des étapes suivantes appropriées.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
