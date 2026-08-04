Une étude de phase 3 débute pour le bexobrutideg de Nurix et Roche
Nurix Therapeutics annonce que le premier patient a été recruté dans l'étude mondiale de phase 3 DAYBreak CLL-306, qui évalue le bexobrutideg chez des patients atteints de leucémie lymphocytaire chronique récurrente ou réfractaire / lymphome lymphocytaire à petits lymphocytes (LLC/SLL) ayant déjà reçu un inhibiteur covalent de la BTK.
Le bexobrutideg est un dégradateur expérimental de petites molécules, biodisponible par voie orale, capable de pénétrer dans le cerveau et hautement sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Il est développé par Nurix et Roche comme une thérapie potentiellement first-in-class en oncologie, en immunologie et en neurologie.
Cette première étude de phase 3 sur le bexobrutideg vise à démontrer sa supériorité par rapport au pirtobrutinib, un inhibiteur non covalent de la BTK constituant actuellement la norme de soins dans cette indication chez les patients dont la maladie a progressé après un traitement antérieur par inhibiteur covalent de la BTK.
L'essai de phase 3 randomisé devrait inclure environ 620 patients atteints de LLC/SLL réfractaire ayant déjà progressé sous un inhibiteur covalent de la BTK. Les patients seront répartis selon un ratio de 1:1 pour recevoir soit 600 mg de bexobrutideg par voie orale une fois par jour, soit du pirtobrutinib.
Les deux critères d'évaluation principaux sont le taux de réponse objective (ORR) et la survie sans progression (PFS), évalués par un comité d'examen indépendant. L'étude vise à soutenir les demandes d'autorisation réglementaires à l'échelle mondiale.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise du secteur de la santé axée sur la recherche. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Produits pharmaceutiques et Diagnostics. La division Produits pharmaceutiques comprend deux segments d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics comprend quatre domaines d'activité : Soins du diabète, Diagnostics moléculaires, Diagnostics professionnels et Diagnostics tissulaires. La société développe des médicaments pour divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits destinés aux chercheurs, notamment dans les domaines de l'analyse cellulaire, de l'expression génique, du séquençage du génome et de la purification des acides nucléiques.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.