Une étude souligne les bénéfices cardiovasculaires de l'Ozempic de Novo Nordisk

Novo Nordisk annonce que l'étude en vie réelle menée auprès de près de 60 000 patients américains de Medicare, âgés de 66 ans et plus, atteints de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, montre qu'Ozempic (sémaglutide hebdomadaire) a permis de réduire de 23% le risque d'infarctus, AVC ou décès par rapport au dulaglutide.



Les données, présentées au congrès 2025 de l'Association européenne pour l'étude du diabète, indiquent aussi une baisse de 25% du risque combiné incluant hospitalisation pour angine instable ou insuffisance cardiaque.



Filip Krag Knop, vice-président senior et futur directeur médical, souligne que ces résultats 'comblent un manque chez les plus de 66 ans et confirment la robustesse des preuves en faveur du sémaglutide'.



Ozempic reste le seul agoniste du GLP-1 ayant démontré une réduction des risques cardiovasculaires et rénaux chez les patients diabétiques de type 2.