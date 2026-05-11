Près de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les Bourses européennes se dispersent après un nouvel épisode de tension géopolitique entre les Etats-Unis et l'Iran. Après des jours d'attente, Téhéran a répondu hier au plan américain pour mettre un terme au conflit, par l'intermédiaire du Pakistan. Donald Trump a jugé irrecevable cette réaction iranienne. Le CAC 40 a lâché 0,5% à 8 070 points à l'ouverture (à cause des coupons détachés par Schneider, AXA et Veolia). L'indice phare parisien se dirige vers une troisième séance de suite dans le rouge, perdant vers 10h30 0,77% à 8 050,45 points. Londrès et Amsterdam sont en légère hausse.

Quelques minutes après l'ouverture, le SMI était stable à 13 100 points et le Bel 20 gagnait 0,1% à 5 468 points.



La télévision publique iranienne s'est cantonné à rapporter que la réponse de Téhéran, transmise via le Pakistan, était "axée sur la fin de la guerre (...) sur tous les fronts, en particulier au Liban, et sur la garantie de la sécurité de la navigation maritime".



Donald Trump a fortement blâmé cette réponse de l'Iran à la proposition américaine, la jugeant "totalement inacceptable", sur son réseau Truth Social. "L'Iran mène en bateau les Etats-Unis et le reste du monde depuis 47 ans", avait-il, d'ailleurs, écrit dans un message précédent.



D'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, la proposition de Téhéran prévoit une réouverture graduelle du détroit d'Ormuz, que l'Iran bloque depuis le début des hostilités le 28 février, et une levée simultanée du blocus des ports iraniens par la marine américaine. Selon le quotidien économique et financier américain, Téhéran serait également prêt à "diluer" une partie de son uranium enrichi et à envoyer le reste dans un "pays tiers".



En outre, le président américain entend "faire pression" sur son homologue chinois Xi Jinping au sujet de l'Iran lors de son déplacement en Chine cette semaine, a affirmé un responsable américain. Pékin est l'un des principaux alliés de Téhéran.



Par ailleurs, les ministres britannique et français de la Défense coprésideront mardi une réunion en visioconférence avec leurs homologues des pays prêts à contribuer à une mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz, afin de discuter des "contributions militaires" de chacun, a annoncé Londres dimanche.



Suite à ce nouvel épisode de tensions entre Américains et Iraniens, les prix du pétrole remontent. Le Brent gagne 0,16% à 103,54 dollars. Le WTI avance de 2,62% à 97,26 USD.



Compass se distingue à Londres



Dans l'actualité des sociétés cotées, Colas, division de Bouygues, annonce que sa filiale finlandaise Destia a signé le contrat de la seconde phase du projet de tramway de Vantaa dans le cadre de l'alliance chargée de sa construction, un contrat représentant un montant d'environ 200 MEUR pour la société.



Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica, selon La Repubblica.



A Londres, Compass progresse de 1,64% vers 29,98 USD, figurant parmi les plus fortes hausses du FTSE 100, dans le sillage d'une publication de bonne facture au titre de son premier semestre 2025-2026.



En données sous-jacentes, le géant des services de restauration collective a dévoilé une croissance de 12% (à changes constants) de son BPA, à 72,8 cents, ainsi que de son profit opérationnel à 1,84 MdUSD, impliquant une marge améliorée de 20 points de base à 7,4%. A 25 MdsUSD, le chiffre d'affaires semestriel du groupe britannique s'est accru de 9% hors effets de change, dont une croissance organique de 7,2%, avec une rétention des clients de 96%. Ses gains de nouvelles affaires ont augmenté de 14% à 4,1 MdsUSD.



Compass relève son objectif de croissance du profit opérationnel sous-jacent pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026 à plus de 11% hors effets de change (au lieu d'environ 10%), pour une croissance organique des revenus attendue autour de 7%.



De plus, l'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé lundi avoir vendu une participation de 5% dans Delivery Hero à Aspex Management, pour un produit brut d'environ 335 MEUR.



Cette semaine, au chapitre macroéconomie, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation américaine (mardi) et française (mercredi) du mois d'avril.