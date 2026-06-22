Depuis des années, la Fed cherche à guider les anticipations de marché. Kevin Warsh veut en finir avec cette logique.

Kevin Warsh est arrivé à la tête de la Fed en promettant un "changement de régime". Pour son premier meeting, il a déjà lancé un chantier important : la communication.

Au cours des dernières décennies, la Fed a cherché à être la plus transparente possible pour guider les anticipations de marché.

Tous les trois mois, la Fed actualise ses prévisions économiques et ses membres publient leurs projections de l’évolution des taux directeurs. Et entre deux réunions, ces derniers se déploient dans les médias pour expliquer leur position sur l’ensemble des sujets liés à la politique monétaire.

Au fil des années, la forward guidance est devenue un outil très puissant. La Fed donne une direction, et le marché fait le travail.

"La forward guidance n’est pas un business dans lequel nous devrions être", estime, de son côté, Kevin Warsh. Durant sa conférence de presse, la semaine dernière, il a promis d'ouvrir un "nouveau chapitre" dans la façon dont la banque centrale interagit avec les marchés financiers.

Blackout

Le nouveau président de la Fed souhaite que la Fed communique beaucoup moins, afin de se redonner des marges de manœuvre et de laisser le marché réagir aux données économiques plutôt qu’aux anticipations des mouvements de la Fed.

Et il n’a pas attendu pour passer à l’action. Le nouveau président de la Fed est le seul membre du FOMC à ne pas avoir soumis de projection de l’évolution des taux pour 2026. Pour Warsh, ces projections ont tendance à lier la Fed à un scénario et à la rendre moins réactive lorsque le contexte économique change.

Lors de cette conférence de presse, Kevin Warsh a également annoncé le lancement de 5 groupes de travail, afin de revoir le fonctionnement de l’institution. L’un d’eux porte sur la communication.

Kevin Warsh semble vouloir revenir à l’ère Greenspan, un président de la Fed qui déclarait en 1987 : "si je vous parais trop clair, c'est que vous avez mal compris ce que j'ai dit". Lors de sa cérémonie d’investiture, Warsh a d’ailleurs indiqué vouloir s’inscrire dans ses pas. Greenspan est décédé aujourd’hui à l’âge de 100 ans.

Dans cette volonté de communiquer moins, Kevin Warsh pourrait par exemple ne pas donner de conférence à l’issue de chacune des réunions de la Fed. "Les conférences de presse peuvent constituer un moyen très utile de communiquer", expliquait-il mercredi dernier. "Mais lorsque vous en faites une, vous voulez être sûr d’avoir quelque chose d’important à dire".

Rallier le comité

Si Kevin Warsh veut changer la communication, il aura besoin d’embarquer avec lui les 18 autres membres du FOMC. Il peut décider de ne pas soumettre sa projection de taux, comme il l’a fait la semaine dernière. Mais il lui faut une majorité de membres pour supprimer le dot plot de la communication de la Fed.

Pour rappel, les dot plots ont été introduits par Ben Bernanke en 2012. L’idée était de signaler au marché que la Fed allait maintenir ses taux à un niveau plancher sur plusieurs années.

Warsh ne pourra pas non plus contraindre ses collègues à ne plus aller donner d’interview ou arrêter de faire des discours. Au contraire, si le président parle moins, les autres membres du FOMC auront plus de place pour pousser leurs positions.

Et si Kevin Warsh a des arguments, et peut-être des soutiens, dans sa volonté de revoir la communication, encore faut-il trouver un nouveau cadre. "Je n’ai jamais été un grand fan du dot plot, mais on ne peut pas battre quelque chose avec rien", résumait Jerome Powell en avril.

Plus de volatilité, des taux plus élevés

Une Fed plus silencieuse, qui donne moins d’indication sur la trajectoire de la politique monétaire, c’est nécessairement un environnement de marché différent.

Des marchés plus volatiles, en particulier dans les séances précédant et suivant les réunions de la Fed. En effet, nous sommes habitués à ne plus avoir de surprise. Les décisions rendues sont toujours largement anticipées.

Mais si la Fed est plus imprévisible, ces décisions auront un impact plus important sur les marchés.

De plus, l’incertitude sur la trajectoire des taux pourrait se traduire par une prime sur la dette américaine et donc des taux plus élevés.

In fine, ce sont des conditions financières plus restrictives et donc un meilleur cadre de lutte contre l’inflation.