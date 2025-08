La démission d'Adriana Kugler de son poste de gouverneur de la Fed crée une opportunité pour Donald Trump. Le président américain va pouvoir nommer, celui qu'il envisage comme successeur de Jerome Powell. Une nomination sur laquelle le Sénat, comme le marché, aura son mot à dire.

La Réserve fédérale américaine a annoncé vendredi le départ anticipé de la gouverneure Adriana Kugler, qui quittera son poste le 8 août prochain. Nommée en septembre 2023, Kugler met ainsi un terme prématuré à un mandat censé courir jusqu’au 31 janvier 2026. Elle reprendra ses fonctions universitaires à Georgetown dès l’automne.

Cette démission accélère le calendrier de la succession à la tête de la Fed, alors que le mandat de l’actuel président Jerome Powell s’achève en mai prochain. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump n’a pas caché son hostilité envers Powell, qu’il accuse de maintenir des taux d’intérêt trop élevés.

Il a d’ailleurs à plusieurs reprises évoqué la possibilité de le limoger, même si cette option semble à ce stade écartée. Dans une interview à News Max ce week-end, à la question de savoir s’il maintiendrait Jerome Powell, il a répondu : "c’est très disruptif de le virer, donc je dirai probablement oui".

Un candidat crédible

Pour Donald Trump, le candidat idéal est évidemment favorable aux baisses de taux, mais aussi et surtout, quelqu’un qui lui sera loyal. Pour autant, la loyauté au président ne suffira pas pour être nommé.

D’abord, parce qu’une nomination à un poste de gouverneur de la Fed nécessite une confirmation du Sénat. Dans le cas présent, il y aura même deux confirmations requises. En effet, le mandat d’Adriana Kugler s’achève le 31 janvier 2026. Son successeur devra donc d’abord être nommé pour achever ce mandat, puis confirmé une seconde fois pour un mandat complet de 14 ans.

Ce filtre du Sénat oblige à nommer une personnalité un minimum crédible. L’autre filtre, ce sont les marchés. Si le candidat choisi est perçu comme trop inféodé au président, ou pas suffisamment compétent (voire les deux), il pourrait y avoir une pentification de la courbe des taux, qui contraindrait in fine Donald Trump à revenir en arrière.

Durant le premier mandat, Stephen Moore et Herman Cain ont été envisagés comme gouverneurs avant que leur candidature ne soit retirée.

Puisqu’il faut être gouverneur pour pouvoir diriger la Fed, Donald Trump devrait logiquement nommer, en remplacement d’Adriana Kugler, celui qu’il envisage comme successeur de Jerome Powell.

Un meilleur contrôle de l’institution ?

En théorie, cette nouvelle nomination renforce l’influence du président puisque ce serait le troisième gouverneur sur les sept qui composent le board nommé par Donald Trump. Durant son premier mandat, il avait nommé Christopher Waller et Michelle Bowman. Or, ce sont aujourd’hui les deux personnalités les plus proches de ses positions.

Tous deux ont voté contre le statu quo lors de la dernière réunion, la semaine dernière, et se sont exprimés en faveur d’une baisse de 25 points de base. Une position qu’ils justifient notamment par les risques sur l’emploi. Des craintes qui se sont en quelque sorte matérialisées vendredi, avec la publication de chiffres décevants.

Si deux dissidences lors d’un meeting sont un fait rare (plus vu depuis 1993), il ne faut pas non plus en surestimer l’impact, ni conclure que Jerome Powell a perdu la main. C’est ce que souligne Bill Dudley, ancien président de la Fed de New York, désormais éditorialiste à Bloomberg : "la double dissidence des gouverneurs Michelle Bowman et Christopher Waller exagère la division au sein de la Fed. (…) Je considère les deux dissidences de la semaine dernière comme un cas particulier reflétant le désir de Waller de succéder à Powell et les remerciements de Bowman à Trump pour l'avoir nommée vice-présidente de la Fed chargée de la supervision. Je doute qu'elles aient affaibli la position de Powell".

D’ici la fin de son mandat, Donald Trump n’aura qu’une seule autre possibilité de nommer un gouverneur de la Fed. Il s’agira du siège de Jerome Powell, dont le mandat de gouverneur expire en janvier 2028.