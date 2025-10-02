Trouver aujourd'hui une idée de valeurs dans la thématique IA vraiment originale est devenu un sport extrême. Les récits se ressemblent, les promesses aussi. Et pour ceux qui veulent regarder en dehors des sentiers battus et du club des Mag10 (Nvidia, Broadcom, Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet), cette midcap américain pourrait vous plaire. Et si l'angle différenciant n'était pas l'algorithme, mais l'architecte de l'écosystème ? C'est précisément la proposition de TD Synnex : un distributeur/agrégateur mondial qui orchestre le déploiement concret de l'IA, du cloud et de l'infrastructure là où se créent la valeur et les flux de trésorerie chez des milliers de revendeurs, d'éditeurs et d'entreprises de toutes tailles.

Le business model est double et profondément complémentaire

D’un côté, Endpoint Solutions regroupe les terminaux, PC, imprimantes, périphériques, mobilité : tout ce qui met la puissance de calcul entre les mains de l’utilisateur. De l’autre, Advanced Solutions assemble l’ossature du data center moderne : cloud hybride, sécurité, stockage, réseau, serveurs, infrastructures convergentes et hyperscale. Cette dernière brique inclut Hyve, l’activité d’intégration conçue pour les hyperscalers, capable de livrer des racks complets de calcul et de réseau au rythme des investissements IA. Autour de ces deux piliers, TD Synnex a construit un anneau de services (intégration, logistique, réparation, customer success, cloud, financement, marketing) qui fluidifie l’adoption technologique et fidélise l’écosystème. La société intervient sur l’ensemble des Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique/Japon : une empreinte mondiale qui diversifie les cycles et amortit les chocs.

Son modèle tourne vite et bien

Au troisième trimestre fiscal 2025, la société a publié des facturations brutes record de 22,7 Mds USD, en hausse de 12% (10% en devise constante), pour un chiffre d’affaires d’environ 15,65 Mds USD. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 3,58 USD, en progression de 25% et au-dessus des attentes. Les moteurs sont clairs : +26% en logiciel (cybersécurité et software d’infrastructure), une demande PC robuste (Windows 11, montée des PC IA) et une traction vigoureuse d’Advanced Solutions, où Hyve a crû de plus de 30% grâce aux déploiements d’infrastructure IA chez les hyperscalers. La dynamique est globale : l’Amérique latine et l’APJ affichent une croissance à deux chiffres, les PME/MSP surperforment et l’entreprise a vu les marges de Hyve revenir à des niveaux historiques, preuve que l’échelle ne se fait pas au détriment de la rentabilité.

Surtout, ces performances s’inscrivent dans une stratégie numérique cohérente

Le nouveau portail Partner First unifie commerce, renouvellements, services, formation et communauté dans une expérience digitale unique, alimentée par l’IA pour la recommandation et l’aide à la décision. Cette plateformisation n’est pas cosmétique : elle réduit les frictions du parcours d’achat, accélère les opérations et, in fine, augmente le taux de conversion et la rétention des partenaires. Elle répond aux attentes exprimées par le réseau : expertise sectorielle, conseil, services spécialisés (IA, analytique, solutions verticales). Autrement dit, TD Synnex ne se contente pas d’acheminer des boîtes ; elle industrialise la distribution de solutions et la montée en compétences du channel, ce qui creuse l’écart compétitif.

En IA, l’entreprise fait plus que du marketing

L’initiative Destination AI et le programme AI Pioneers (co-conçu avec NVIDIA) visent à combler le déficit de talents et à transformer des cas d’usage en blueprints réutilisables par les partenaires. L’accord de collaboration stratégique étendu avec AWS en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes renforce cette capacité d’activation : accélération de la migration et de la modernisation cloud, accès facilité aux services IA d’AWS, et monétisation plus rapide via AWS Marketplace. À l’aval, des alliances comme Newforma/Datech montrent la profondeur de l’offre logicielle verticale (ici AECO) que la société peut porter à l’échelle. Enfin, l’acquisition des parts de Gateway Computer au Japon illustre la volonté d’enracinement local sur des marchés structurants.

Côté trajectoire, la visibilité s’améliore

Pour le T4 2025, la direction vise 23 à 24 milliards de dollars USD de facturations (mid-point +11%), 16,5 à 17,3 milliards de dollars USD de chiffre d’affaires et 3,45 à 3,95 USD de BPA ajusté. Le free-cash-flow (FCF) 2025 est recalibré à 800 à 850 millions d'USD (vs 1,1 milliard d'USD auparavant), non pas par faiblesse opérationnelle (cf : le T3 génère 214 millions d'USD) mais par besoins de fonds de roulement mis à contribution pour accompagner une croissance plus forte, notamment chez Hyve. La société garde l’ambition d’une conversion résultat net en FCF de l’ordre de 95% à moyen terme et maintient un dividende trimestriel de 0,44 USD par action.

La valorisation reste raisonnable au regard de ce profil

Sur 2025, le titre se traite environ 16,9x les bénéfices attendus, retombant à 15,1x en 2026, pour une VE/CA modeste de 0,26x (0,24x en 2026) et une VE/EBITDA de l’ordre de 8,5x (7,9x en 2026). Le FCF Yield est estimé à 5,3% en 2025 et 7,2% en 2026, tandis que le PEG ressort autour de 0,7x sur 2025, un niveau attractif pour une valeur en croissance disciplinée. La capitalisation avoisine 13,4 Mds USD pour une valeur d’entreprise de 16,1 Mds USD ; le rendement du dividende, modeste (1,1%), reflète une politique d’allocation équilibrée entre rachats, dividendes et investissements dans la capacité Hyve et les plateformes numériques. Le PBR gravitera autour de 1,6x en 2025, signe d’une création de valeur tangible sans excès spéculatif.

Pourquoi cette plomberie de l’IA mérite-t-elle une prime ?

Parce que le cycle d’investissement des hyperscalers est pluriannuel, parce que le renouvellement des postes de travail (Windows 11, PC IA) est un support de demande réel, et parce que la monétisation se fait à la fois à la marge (mix logiciel/cyber en hausse) et au volume (Hyve, cloud, serveurs, réseau). Surtout, l’avantage de réseau est difficile à répliquer : TD Synnex connecte des milliers de partenaires, agrège l’offre de multiples OEM/ISV/clouds, et désamorce la complexité par des services à forte valeur ajoutée. C’est un modèle de plateforme logistique et commerciale dont la barrière à l’entrée n’est pas un brevet, mais l’échelle, les process, la donnée et la confiance du channel.

Les risques existent : volatilité intrinsèque des programmes Hyve, normalisation progressive du cycle PC, aléas de chaînes d’approvisionnement et effets devises. La direction ne les minimise pas, mais elle oppose trois parades : la diversification du mix clients de Hyve (au-delà du premier compte), la plateformisation Partner First qui stabilise l’activité récurrente du channel, et l’ancrage dans des partenariats structurants (AWS, NVIDIA) qui soutiennent la demande en solutions IA et cloud dans la durée.

Dans un marché où les multiples s’enflamment souvent pour des promesses, l’action propose un point d’entrée encore raisonnable au regard des perspectives (PER 2026 15x, FCF Yield >7 %). Pour l’investisseur à horizon pluriannuel, c’est moins une histoire IA qu’une infrastructure de l’IA qui s’achète : un actif d’exécution, de réseau et de cash-flow. Une idée originale, justement parce qu’elle ne cherche pas à l’être : elle se contente de délivrer.