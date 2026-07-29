Les entreprises qui s'introduisent en bourse ont tendance à renforcer leur middle et top management, selon une étude basée sur des données allemandes

Le coût d'une cotation en bourse est un élément que dénoncent de plus en plus d'entreprises, certaines allant même jusqu’à justifier un retrait de cote par l'économie réalisée. Il est vrai que l'entrée en bourse exige une transparence financière onéreuse : reporting, audit, communication... Elle impose aussi très souvent une réorganisation en profondeur.

C'est en tout cas ce qu'affirme une publication parue dans la lettre Vernimmen de juillet. Réalisée en collaboration avec Simon Gueguen, enseignant-chercheur de CY Cergy Paris Université, et basée sur des données de la sécurité sociale allemande, cette analyse conclut que les introductions en bourse conduisent les entreprises à augmenter leur taux d'encadrement.

Plus de managers, moins de producteurs

En résumé, le nombre d'échelons hiérarchiques augmente de 10% en moyenne post-IPO. "Sur les 312 introductions étudiées, 52 ont entraîné la création d'un niveau de middle management qui n'existait pas trois ans avant l'introduction. En termes d'effectifs, les hausses se concentrent sur le top (+ 18,9%) et le middle (+ 23,8 %) management, avec une prédominance des profils juridiques, comptables et financiers", explique la note.

En contrepartie, la part des effectifs consacrés à la production tend à baisser : de 10,3%. Concernant le calendrier des mutations, une moitié est opérée dans les deux ans qui précèdent l'opération, l’autre moitié étant réalisée l'année même de l'arrivée sur le marché.

Une standardisation rassurante

Une première intuition permet d'expliquer ces mutations par la charge administrative accrue qu'induit la cotation. Cet effet est réel, comme le confirme la lettre Vernimmen en faisant référence à deux études américaines. Toutefois, il apparaît que cet impact de la réglementation demeure limité. Les changements hiérarchiques tiennent plutôt à la nécessité de limiter la dépendance de l'entreprise à quelques managers clés. La standardisation des structures de management et leur alignement sur les meilleures pratiques permettent de gagner en efficacité et surtout de rassurer les investisseurs.

Des détricotages en cas de retrait

Bien entendu, concomitance et causalité étant deux choses bien différentes, les esprits les plus alertes noteront certainement que ces modifications ne sont peut-être pas directement liées à l'arrivée sur le marché.

En réponse, la lettre Vernimmen n'oublie pas de préciser que deux vérifications ont été faites dans les travaux relayés. Les auteurs montrent en premier lieu que "les entreprises qui renoncent à la cotation défont, dans les années qui suivent, les changements hiérarchiques déjà engagés". Par ailleurs, les entreprises qui se contentent de lever des fonds sans aller en bourse ne connaissent pas de transformations d'une telle ampleur.