Une marge opérationnelle en retrait pour Zalando au 2e trimestre
Zalando dévoile un bénéfice net de 73,8 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à 96,6 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un profit opérationnel (EBIT) ajusté en croissance de 10,4% à 204,8 MEUR, soit une marge opérationnelle en retrait de 0,5 point à 6%.
En termes d'activité, le distributeur allemand de chaussures et de vêtements en ligne a réalisé un chiffre d'affaires de 3 424,4 MEUR, en progression de 20,8% sur un an, pour un volume d'affaires (GMV) en croissance de 20,7% à 4 915 MEUR.
Son activité business-to-consumer (B2C) a vu son GMV croître sur ses trois applications grand public (Zalando, ABOUT YOU et Lounge by Zalando), avec une dynamique particulièrement forte dans le sport et la beauté. Le nombre de clients actifs atteint 62,5 millions, en hausse de 18,3%.
"La résilience de notre rentabilité reflète la qualité et la diversité de nos bénéfices, notamment grâce à la montée en puissance de notre activité partenaire à plus forte marge, de nos médias de détail, du B2B et à une gestion rigoureuse des coûts soutenue par l'IA", ajoute sa CFO Anna Dimitrova.
Pour 2026, Zalando prévoit désormais une croissance du GMV et du chiffre d'affaires dans la moitié inférieure de sa précédente fourchette de 12% à 17%, "conformément aux attentes du marché", et resserre sa fourchette cible d'EBIT ajusté à 680 MEUR - 720 MEUR, contre 660 MEUR - 740 MEUR auparavant.
Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ;
- vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando.
A fin 2025, le groupe compte 62 millions de clients actifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.