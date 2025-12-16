Comme ce fut le cas au mois de novembre, les investisseurs refont une overdose d'intelligence artificielle. Est-ce une preuve d'intelligence naturelle ? L'avenir nous le dira. Les indices riches en actions technologiques sont dans le dur. Les regards se tournent cet après-midi vers les statistiques de l'emploi de novembre aux Etats-Unis, qui pourraient remettre en selle le scénario d'une Fed volant au secours des marchés en réduisant ses taux plus vite et plus fort que prévu.

Parfois, la sous-exposition au secteur technologique est un atout. Bon OK, soyons francs, ce n'est pas tellement fréquent ces dernières années. Comme le dit ce proverbe bovin que j'emprunte au folklore savoyard "en 2025, si tu dois choisir entre un Vuitton et un GPU Nvidia, prends celui qui contient le moins de cuir". Mais en cette fin d'année 2025 où tout ce qui touche à l'intelligence artificielle devient un peu suspect, les carences technologiques sont assez utiles.

L'Europe a ainsi gagné 0,7% hier, pendant que Wall Street poursuivait sa décrue, plombée par un Nasdaq 100 qui a décidé de gommer ses excès avant même d'avoir attaqué la dinde et les marrons. L'indice technologique américain vient d'enchaîner trois séances de baisse. Les investisseurs délaissent le pari embouteillé sur l'IA. C'est le zeitgeist du moment, le temps d'y voir un peu plus clair dans les retours sur investissements nébuleux. Le Nasdaq 100 est quand même en hausse de 19% cette année, si bien qu'il faut relativiser le retour de manivelle actuel. Mais depuis le début du mois de novembre, la libido du marché est un peu retombée : -5% pour l'ETF Global X qui suit l'IA versus +2,5% pour l'indice S&P 500 équipondéré (on prend cet indice en référence quand on veut neutraliser les entreprises avec une valorisation obscène : il est calculé comme si Nvidia avait exactement le même poids que la plus petite capitalisation de l'indice). Je vous ai mis un graphique parlant en lien ici.

J'avais effleuré la question du différentiel de performance Europe / USA lundi, eh bien sachez que la séance d'hier a permis au Stoxx Europe 600 de dépasser la performance du S&P 500 en 2025, en tenant compte des dividendes. Pas si mal au final, du moins en matière boursière, parce que côté investissement, le tonneau des Danaïdes est clairement arrimé aux Etats-Unis.

Ce qui n'empêche pas l'ambiance d'être pesante à Wall Street, où les chiffres de l'emploi de novembre sont attendus de pied ferme cet après-midi (ceux d'octobre seront livrés en même temps). La statistique est normalement publiée le 1er vendredi qui suit la fin d'un mois, mais elle a été décalée à cause du temps nécessaire au redémarrage des activités post-shutdown outre-Atlantique. Pour autant, il s'agit de la première donnée officielle aussi fraîche sur le marché du travail, qui est devenu le déterminant principal de la politique monétaire de la Fed, devant l'inflation. Les économistes attendent 25 000 créations d'emploi non-agricoles et 4,6% de taux de chômage en novembre. Posés là, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais retenez que c'est une dégradation par rapport à la situation antérieure. Le marché a besoin de cette dégradation pour continuer à croire que la Fed va poursuivre ses baisses de taux. On revient dans le schéma bien connu "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle". Ça signifie qu'une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle financière, parce que cela force la banque centrale à une politique de soutien, avec des taux plus bas, une situation que les investisseurs adorent.

La stat de l'après-midi est donc le plat de résistance, après une entrée constituée des indicateurs d'activité PMI des grandes économies.

En parallèle, le monde financier garde un œil sur un éventuel accord de paix en Ukraine. Les Américains et les Européens ont rapproché leurs positions et le Kremlin a l'air intéressé par les dernières propositions en date. Donald Trump a estimé qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine "est plus proche que jamais". La situation a contribué à ramener le baril de Brent sur les 60 USD, au plus bas depuis le mois de mai. Anecdote amusante : c'est la première fois que l'once d'argent, qui a le vent en poupe cette année, vaut plus cher qu'un baril de pétrole. J'aurais aimé créditer l'auteur de cette info que j'ai lue dans un papier ce matin, mais ma cervelle de bulot m'a fait oublier où.

Pendant que l'argent flambe, le bitcoin rechute sous 87 000 USD, victime du retour de flamme sur les valeurs technologiques.

On surveillera deux secteurs avec attention aujourd'hui. La défense d'abord, qui pourrait réagir aux pourparlers de paix en Ukraine. L'automobile ensuite, avec le recul mondial des législations contre le moteur thermique. Ford a annoncé hier l'abandon d'une partie de ses ambitions tout-électriques, ce qui se traduira par une charge de 19,5 milliards de dollars dans ses comptes. La réaction du marché est légèrement positive : les investisseurs préfèrent une lourde dépréciation au bouleversement induit par le véhicule électrique pour les constructeurs traditionnels.

En Asie-Pacifique, la correction se poursuit, en particulier sur les marchés les plus exposés à la technologie. Hong Kong, Taiwan et Tokyo lâchent plus de 1% et Séoul plus de 2%. C'est un peu plus calme à Sydney et à Bombay, qui limitent leurs pertes à 0,5% environ.

Le CAC 40 recule de 0,1% à 8 116 points dans les premiers échanges. Le SMI affiche 0,3% de gains à 13 083 points. Le Bel 20 parvient à progresser de 0,1% à 5 013 points.

Les temps forts économiques du jour

Le PIB britannique mensuel (8h00) et la lecture définitive de l'inflation française de novembre (8h45) occuperont le terrain avant les allocutions publiques de deux membres de la Fed dans l'après-midi. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Sanofi signe un accord de développement pouvant aller jusqu'à 1,04 MdUSD avec la société sud-coréenne ADEL pour un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer.

TotalEnergies va vendre 10% d'un projet gazier en Malaisie.

Veolia met en service sa cinquième unité mobile de traitement des PFAS dans l’eau potable en France, en Alsace.

Deux nominations chez Bureau Veritas.

Ipsen finalise le rachat d'ImCheck pour 350 MEUR de paiement initial, plus 1 MdEUR de paiements potentiels futurs.

Spie rachète l'australien Worley Power Services.

Eurazeo et MCH vendent Fermax à Ardian.

Ubisoft rachète les droits du jeu "March of Giants" à Amazon.

Abivax est financée jusqu'à la fin de l'année 2027.

Casino a procédé à un remboursement de 30 MEUR de dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.

Arverne va étendre les infrastructures géothermales de Bonneuil-sur-Marne.

EQT monte à 85,8% de Waga après son OPA.

Tikehau Capital et Revaia concluent un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Intersec.

AdVini va absorber Cordier by InVivo qui deviendra un actionnaire de référence.

Nicox prévoit toujours de déposer une AMM aux USA au S1 2026 pour NCX470.

Le tribunal arbitral a prononcé la résiliation partielle de l'accord liant Cellectis à Servier sur le candidat UCART19 V1, invitant la biotech à négocier une licence directe avec Allogene.

Genoway rachète une plateforme de data et lève 7 MEUR par placement privé.

Spineguard a levé 1,2 MEUR pour accroître sa visibilité jusqu'au T4 2026.

Hydrogène de France et ABB s’allient pour codévelopper une pile à combustible hydrogène destinée au transport maritime lourd.

LightOn repousse ses objectifs d'Ebitda positif à fin 2026.

Obiz signe un partenariat avec Plebicom.

AB Science vante les mérites de son composé AB8939 en préclinique.

Adomos regroupe ses actions.

Les principales publications du jour : Haffner…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

L'Europe va revenir en partie sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035.

UBS annonce le départ de son directeur des opérations, qui part diriger la néobanque N26.

BASF a signé un accord garantissant les emplois sur son site principal allemand de Ludwigshafen jusqu'en 2028.

Holcim va acquérir une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo au Pérou.

La FDA homologue deux tests de diagnostic pour des cancers du sein de Roche.

Uniper va vendre 20% de ses parts dans le gazoduc Opal.

Mutares dépose une offre irrévocable en vue de l’acquisition de l’activité pigments ultramarine bleus de Venator auprès de Venator France.

Sonova acquiert le spécialiste des acouphènes SilentCloud.

Havas annonce l'acquisition de DIGIZIK.

Theon lève 148 MEUR lors d'une augmentation de capital.

Les principales publications du jour : Colruyt, WH Smith…

D'Amérique du Nord

Ford va déprécier 19,5 MdsUSD en réduisant ses projets dans l'électrique.

Le Nasdaq a déposé hier auprès de la SEC un dossier pour mettre en place un système de négociation des actions 23 heures sur 24, rapporte Reuters.

CoreWeave affiche 50% de pertes en 6 mois alors que la passion du marché pour l'IA s'évapore.

PayPal veut devenir une banque commerciale pour les PME américaines.

Lockheed Martin achève la production de la première série de F-16 destinés à la Bulgarie et à la Slovaquie.

ServiceNow complète l'acquisition de Moveworks.

Les principales publications du jour : Lennar…

D'Asie et d'ailleurs

Le Canada valide l'opération entre Anglo American et Teck Resources.

Mitsubishi UFJ Financial négocie une participation minoritaire dans la société indienne Shriram Finance, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : vide…

