Marre d'entendre parler de Donald Trump à longueur de journée ? Bonne nouvelle : le feuilleton budgétaire français fait son retour. Suite à l'annonce de l'organisation d'un vote de confiance le 8 septembre par le Premier Ministre, les actifs français ont corrigé. Mais le pire reste sans doute à venir.

Si de nombreux observateurs s’attendaient à une crise politique au moment des débats budgétaires à l’automne, François Bayrou a décidé de précipiter les choses. Lundi en conférence de presse, le Premier ministre a annoncé la tenue d’un vote de confiance le 8 septembre. Un vote qui devrait à priori provoquer la chute du gouvernement, et précipiter une nouvelle crise politique.

Une correction mais pas de panique

Après cette annonce, la réaction des marchés a été sans surprise. Les actifs français ont décroché. Le CAC 40 a perdu plus de 1.5% lundi et mardi. Les banques et les secteurs les plus sensibles à des mesures gouvernementales ont chuté. Sur les deux premières séances de la semaine, BNP Paribas a perdu 7.5%, Société Générale 10%, et Vinci 11%.

Une baisse qui n’a rien de dramatique, notamment pour ce qui est des banques. En Europe, le secteur bancaire est le plus performant depuis le début de l’année. Sur 5 ans, le Stoxx 600 Banks fait même plus de trois fois la performance du Stoxx 600.

Du côté obligataire, tout le monde se focalise sur le spread entre l’OAT et le Bund, qui ne cesse de s’écarter. Il est certes remonté à 78 points de base, mais c’est toujours un niveau plus faible qu’au moment de la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier. Et c’est encore loin des niveaux de stress de la crise de la zone euro.

Spread OAT - Bund 10 ans. Sources : UBS, Bloomberg

Au-delà du spread, le niveau absolu des taux reste aussi contenu. Le pic récent du 10 ans français se situe à 3.55%. C’était en septembre 2023, juste après la dernière hausse de taux de la BCE. Ces dernières heures, le niveau des 3.50% a de nouveau été atteint.

Le plus dur est à venir

Si pour l’heure les dégâts sont limités pour les actifs français, le plus dur est probablement à venir. Car la problématique budgétaire est bien réelle et nécessite d’être adressée. Mais toute tentative de consolidation budgétaire se heurte au blocage politique.

Le tout alors que les agences de notation devront réévaluer la dette française à l’automne. Fitch se prononcera le 12 septembre, puis Moody’s le 24 octobre, et S&P le 28 novembre.

Pendant longtemps, deux éléments ont permis à la France de surnager et de garder la confiance des investisseurs et des agences de notation malgré une piètre gestion de ses finances publiques : la stabilité politique et la capacité à lever l’impôt.

Deux éléments qui ne semblent plus être à notre actif. La stabilité politique n’est plus depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel Macron le 9 juin 2024, au soir des élections européennes. Et pour ce qui est de la capacité à lever l’impôt, le débat politique montre bien la limite de l’exercice, dans un pays où la pression fiscale est déjà très forte.

Si les fondamentaux de la France se dégradent, c’est peut-être un autre élément qui mettra une pression à la hausse sur les taux français. En effet, si la France a bénéficié pendant des années de conditions de financement aussi favorables, c’est aussi parce que l’Allemagne n’émettait pas de dette. Mais Berlin s’apprête à engager une relance budgétaire, notamment pour financer ses dépenses de défense. Mécaniquement, cela détournera une partie de la demande pour les OAT vers les Bund.

Il ne serait donc pas étonnant de voir les taux français continuer à remonter. Mais en même temps le marché obligataire est peut-être le seul en capacité d’envoyer un signal et de contraindre la France à redresser ses comptes. Car tant que les taux d’intérêt ne dérapent pas trop, et que l’on peut présenter chaque année à Bruxelles une trajectoire de finances publiques dans laquelle le déficit revient comme par magie à 3% dans les 5 ans, personne n’a vraiment envie de s’emparer du sujet.