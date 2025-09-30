Une nomination dans la dette privée chez Tikehau Capital
Publié le 30/09/2025 à 10:56
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera les équipes de dette privée en Allemagne et en Espagne, en collaboration avec les responsables de pays, et coordonnera le processus de co-investissement pour le crédit.
Martino Mauroner rejoindra également le senior debt investment committee, tout en conservant son rôle au sein du comité de direct lending. Il continuera de reporter à Cécile Mayer Lévi et Maxime-Laurent Bellue, co-responsables du crédit.