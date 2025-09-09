Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ; - articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas. La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international. La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).