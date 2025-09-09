Interparfums indique que son conseil d'administration a décidé, sur proposition du comité de la gouvernance, des nominations et des rémunérations, de procéder à la cooptation de Natalie Bader Messian comme administratrice indépendante.
Elle remplace Véronique Morali, démissionnaire pour cause de cumul de mandats d'administrateurs, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale 2026, à laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.
'Natalie Bader Messian dispose d'une expérience de 30 ans dans les cosmétiques, la mode, la joaillerie et le retail et a occupé différents postes à responsabilités au sein des sociétés Chanel, Sephora, Fred, Prada ou Clarins', souligne Interparfums.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).