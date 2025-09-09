Interparfums indique que son conseil d'administration a décidé, sur proposition du comité de la gouvernance, des nominations et des rémunérations, de procéder à la cooptation de Natalie Bader Messian comme administratrice indépendante.

Elle remplace Véronique Morali, démissionnaire pour cause de cumul de mandats d'administrateurs, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale 2026, à laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

'Natalie Bader Messian dispose d'une expérience de 30 ans dans les cosmétiques, la mode, la joaillerie et le retail et a occupé différents postes à responsabilités au sein des sociétés Chanel, Sephora, Fred, Prada ou Clarins', souligne Interparfums.