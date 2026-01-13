Une nouvelle bonne surprise sur l'inflation américaine

L'inflation de décembre a surpris à la baisse. Après plusieurs mois de données perturbées par le shutdown, la tendance de désinflation semble toujours à l'oeuvre.

Après plusieurs mois de données perturbées par le shutdown, les investisseurs attendaient les premières statistiques du mois de janvier pour avoir une meilleure vue de l'économie américaine.



La semaine dernière, le rapport sur l'emploi a plutôt confirmé la tendance des derniers mois : les créations d'emplois sont faibles, avec un taux de chômage qui reste sur des niveaux historiquement faibles. Nous sommes toujours dans cet équilibre de "low hiring, low firing" (peu d'embauches, peu de licenciements) décrit depuis des mois par les économistes.



Du côté de l'inflation, le chiffre du jour confirme aussi la tendance des derniers mois, avec une inflation qui surprend un peu à la baisse.

En effet, le CPI a augmenté de 0,3% au mois de décembre, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. En rythme annuel, il s'élève à 2,7%, en ligne avec les prévisions, et après 2,7% le mois précédent.



Mais en version core (hors alimentation et énergie), l'inflation est moins élevée que prévu, à 0,2% le mois dernier, contre 0,3% attendu. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une estimation à 2,7%.



Le précédent chiffre d'inflation, publié mi-décembre, était ressorti en-dessous des attentes, mais avait été accueilli avec scepticisme. En effet, la bonne surprise était sans doute davantage le résultat d'une collecte des données perturbée par le shutdown.



Le chiffre du jour est donc plutôt rassurant et montre qu'il y a toujours une tendance désinflationniste, même si l'inflation est encore supérieure à l'objectif des 2% de la Fed.



Le rapport sur l'inflation du mois de décembre maintient l'espoir de baisses de taux supplémentaires de la Fed. Les investisseurs attendent deux mouvements de 25 points de base en 2026, selon l'outil Fedwatch du CME.



Les craintes du printemps dernier d'une inflation relancée par les droits de douane semblent en tout cas écartées. Une étude récente de la Fed de San Francisco réalisée sur des données de 1886 à 2017 montre que les droits de douane n'ont généralement pas amené plus d'inflation. Les hausses de prix ont plutôt tendance à détruire de la demande. D'où un impact limité sur l'inflation.