Une obligation convertible d'Exail labellisée "European Defence Bond"

Exail Technologies annonce que son obligation convertible émise en septembre 2025 bénéficie désormais du label "European Defence Bond" d'Euronext, soulignant "l'engagement d'Exail à contribuer à la souveraineté et à la sécurité européennes".

Lancé en juillet 2025, ce label vise à orienter les capitaux privés vers des projets éligibles dans les domaines de la défense et de la sécurité en Europe. Il repose sur des critères clairs liés à l'utilisation des fonds.



Exail Technologies avait réalisé le 23 septembre une opération de levée de fonds de 300 MEUR sous forme d'obligations convertibles ODIRNANE, visant à préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue en baissant significativement le coût de l'endettement financier.