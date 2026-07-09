Une opportunité d'achat intéressante sur Nordex selon Jefferies

Nordex a enregistré de fortes prises de commandes au deuxième trimestre, à hauteur d'environ 2,96 milliards d'euros, soit une hausse de 32% sur un an et de 25% par rapport aux prévisions.



En termes de volumes, Nordex a enregistré 3,054 GW, soit une progression de 32% sur un an et de 17% par rapport aux prévisions (2,6 GW).



Ces commandes ont été passées dans 10 pays. Les principaux marchés du trimestre étaient l'Allemagne, les États-Unis et la Turquie.



Jefferies a également noté que Nordex a enregistré 800 MW de commandes aux États-Unis au deuxième trimestre, ce qui renforce le potentiel de croissance par rapport au record de 10,2 GW de commandes pour l'exercice 2025, d'autant plus que les commandes devraient être davantage concentrées sur le second semestre 2026.



Jefferies indique également que le prix de vente moyen (ASP) du deuxième trimestre est resté stable à 0,97 million d'euros, sous l'effet de la taille des projets et de la répartition géographique des commandes.



Grâce à une solide performance opérationnelle qui soutient une rentabilité toujours élevée, Jefferies considère que la récente faiblesse du cours de l'action (principalement due à des facteurs macroéconomiques) comme une opportunité d'achat intéressante.