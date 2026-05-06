Une ouverture enthousiaste en vue à Wall Street grâce à Trump, ADP et AMD

Les futures sur le S&P 500 (+0,8%) et le Nasdaq 100 (+1,3%) préfigurent une ouverture enthousiaste à Wall Street, sur fond d'espoir de sortie de crise au Moyen-Orient, de chiffres encourageants pour le marché du travail et d'engouement pour l'IA porté ce jour par AMD.

L'espoir d'une issue à la guerre fait chuter les cours du pétrole



Le scénario d'une exacerbation au Moyen-Orient des tensions semble, pour le moment, écarté après que Donald Trump a décidé de suspendre l'opération d'escorte des bateaux dans le détroit d'Ormuz, mise en place en début de semaine.



"Le "Projet Liberté" sera mis en pause temporairement afin d'évaluer si l'accord peut être finalisé et signé", a écrit le locataire de la Maison-Blanche, mettant en évidence "des avancées significatives vers un accord global et définitif avec les représentants iraniens".



L'espoir ravivé d'une issue au conflit, qui dure maintenant depuis plus de deux mois, entraîne assez logiquement une chute des cours du pétrole, de 5,4% sur le WTI vers 94,4 USD et de 7,2% sur le Brent vers 102,3 USD.



Un rapport ADP plutôt rassurant pour l'emploi américain



Cette bonne nouvelle pour l'économie intervient alors même que le rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis se montre plutôt rassurant pour la santé du marché du travail, à deux jours de la publication du rapport officiel du Département du Travail.



Paru il y a quelques minutes, le rapport du cabinet ADP a fait ressortir 109 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain le mois dernier, un chiffre à comparer aux 61 000 du mois de mars, et assez proche des quelque 120 000 créations attendues par le consensus.



"Les petites et grandes entreprises embauchent, mais on observe un ralentissement au niveau des entreprises moyennes. Les grandes entreprises disposent de ressources importantes et les petites sont les plus agiles", précise Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.



A ce stade, concernant le rapport de vendredi, les économistes tablent sur un nouveau ralentissement en avril, avec seulement 62 000 créations d'emplois attendues, contre 178 000 le mois précédent, et un taux de chômage stable à 4,3%.



Les résultats d'AMD nourrissent l'engouement pour l'IA



Autre facteur de soutien à la tendance, la thématique de l'IA revient sur le devant de la scène depuis plusieurs jours, nourrie cette nuit par une publication d'AMD (Advanced Micro Devices) qui promet d'être acclamée à l'ouverture.



Ce fabricant de semi-conducteurs et de microprocesseurs a en effet coché toutes les bonnes cases, avec un BPA et des revenus au-dessus des attentes pour le trimestre écoulé, ainsi que des estimations relevées pour l'année en cours.



AMD profite d'un nouveau relais de croissance, alors que les entreprises passent de l'entraînement des modèles d'IA à leur déploiement. Le groupe a notamment conclu un accord avec Meta Platforms pouvant atteindre 60 MdsUSD sur cinq ans.



Outre AMD, d'autres poids lourds de la cote américaine ont dévoilé leurs comptes trimestriels ces dernières heures, parmi lesquels Walt Disney et Uber, qui devraient recevoir un accueil favorable au vu des transactions hors séance.