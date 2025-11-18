Le spécialiste américain de la cybersécurité Cloudflare est en proie à une panne persistante semant la panique chez de nombreux acteurs internet dont X (anciennement Twitter) ou encore ChatGPT. Selon de récents rapports, ce n’est pas moins de 15% de l’internet mondial qui utiliserait les services du groupe afin d’assurer la protection de leurs serveurs contre les DDoS. Actuellement, la société n’a pas encore évoqué les causes de cette panne et cherche encore à limiter ses impacts.

L’action Cloudflare affiche un recul de 4,33% en pré ouverture de Wall Street. Le titre affiche une progression de plus de 85% depuis le début de l’année.