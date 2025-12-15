Une participation accrue à l'offre d'actionnariat salarié de Spie

Selon Spie, près de 25 000 salariés de 17 pays différents ont souscrit à son offre d'actionnariat salarié "Share for you 2025" (dont plus de 6000 ont investi pour la première fois), contre environ 21 000 employés l'année dernière.



L'apport des collaborateurs dans le cadre de l'opération représente 62 millions d'euros et 2 101 883 nouvelles actions ont été émises dans ce cadre par la société de services multi-techniques pour l'énergie et les télécoms.



A la suite de l'opération, qui était ouverte du 25 septembre au 16 octobre, plus d'un salarié sur deux est actionnaire du groupe et la part du capital détenue par les salariés grâce aux programmes d'actionnariat est d'environ 8%.



Spie prévoit de mettre en oeuvre, début 2026, un programme de rachat d'actions qui permettra de compenser partiellement les impacts dilutifs induits par le programme existant d'actionnariat salarié et le plan d'intéressement à long terme.