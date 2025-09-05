Le marché tient quasiment pour acquise une première baisse de taux de la Fed en 2025 dans moins de deux semaines. Ça alimente le retour du courant acheteur, d'autant que Broadcom, l'une des stars de la tech et de l'IA, a dégainé une publication rassurante hier soir.

La Bourse de Paris nous a fait un petit cavalier seul baissier hier, parce que deux de ses cinq plus grosses pondérations ont été pulvérisées. Ou plutôt l'une a été pulvérisée pendant que l'autre se faisait malmener. Je m'attarde un peu sur le déroulé des opérations, qui illustre l'importance des chocs de perception sur les marchés financiers. La grosse gamelle de la veille, c'est celle de Sanofi, dont le titre a sombré de 8,3% après la diffusion d'un communiqué annonçant le succès d'une étude clinique sur un médicament clef contre l'eczéma. Expliqué comme ça, on voit mal pourquoi la société va s'effondrer en bourse. Le diable se cache dans les détails : le traitement est efficace, mais moins efficace que ce que prévoyaient les spécialistes. Il risque donc de générer moins de profits que prévu. Ainsi une bonne nouvelle en absolu peut se transformer en mauvaise nouvelle en relatif. L'autre bonnet d'âne de la journée a été coiffé par LVMH, qui a terminé en repli de 4,2%. Le groupe de luxe sortait d'une remontada de 15% en un mois. Une note de la banque Jefferies est venue gâcher la fête. L'analyste explique grosso modo que le 3e trimestre 2025 devrait montrer une certaine embellie, mais essentiellement parce que la base de comparaison est ultra-favorable après un quartus horribilis un an plus tôt (le T3 2024 était le plus mauvais trimestre des deux dernières années pour le groupe et le secteur). Le retentissement de son commentaire nous a surpris hier, mais la concomitance entre sa publication et la chute de l'action ne laisse pas vraiment de place au doute.

Le CAC 40 français, malgré 30 hausses pour 10 baisses, a donc reculé hier, à contrecourant de tout le reste de la cote occidentale. Le DAX allemand a pris 0,7%, le SMI suisse 1,5% et le S&P 500 américain 0,8%. L'indice large de Wall Street s'est même payé le luxe d'effacer ses pertes du début de semaine et de claquer, d'un cheveu, un nouveau record en clôture, à 6502 points. Le goût du risque, qui donnait quelques signes d'évaporation avec le spleen de septembre, a fait son retour. La typologie sectorielle des hausses ne ment pas : alors que les financiers avaient refait quelques incursions dans le domaine défensif il y a quelques jours, la technologie, la consommation cyclique, la banque et l'industrie sont de nouveau plébiscitées, pendant que la santé et les services collectifs retournent au placard.

Le regain de libido des investisseurs repose sur la quasi-certitude que la Fed va baisser ses taux à l'issue de sa réunion des 16 et 17 septembre. Le pronostic des traders est monté à 99% hier, après deux nouvelles statistiques médiocres sur l'état du marché du travail aux Etats-Unis. Des données suffisamment faibles pour justifier un coup de pouce monétaire, c’est-à-dire une baisse de taux, mais pas assez mauvaises pour réveiller les prophètes de malheur qui prêchent la stagflation. Ainsi, une (pas trop) mauvaise nouvelle sur le plan économique est une (plutôt) bonne nouvelle pour les actifs à risque, en l'occurrence les actions. Même le marché obligataire, sceptique par nature, semble avoir capitulé sur l'assouplissement monétaire de septembre : les échéances à 10 et 30 ans se sont prudemment repliées après être remontées ces derniers jours.

Le scénario a besoin d'une dernière validation aujourd'hui : le Bureau du Travail US, si critiqué pour la qualité de ses statistiques il y a quelques semaines, doit dévoiler les chiffres de l'emploi en août aux Etats-Unis. Et il y a de bonnes chances pour que scénario reste favorable. Des données médiocres inscriront dans le marbre une baisse de taux de la Réserve fédérale dans douze jours. Un chiffre un peu meilleur que prévu ne fera pas dérailler ce pronostic, tout en rassurant sur l'état de l'économie américaine. Seuls des extrêmes poseraient problème en somme : de très mauvais chiffres feraient craindre une récession (mais relanceraient l'hypothèse d'un assouplissement monétaire plus rapide, ce qui ne déplairait pas aux marchés actions), tandis que des chiffres très favorables pourraient remettre en cause la réduction des taux.

Dans le reste de l'actualité, le pétrole reste sous pression à cause d'une offre surabondante, tandis que l'once d'or tient bon autour de ses records, malgré le reflux des craintes des investisseurs. Il y a eu par ailleurs une grosse série de résultats hier soir aux Etats-Unis, avec des chiffres rassurants de Broadcom, qui devraient contribuer à rassurer le marché sur la poursuite du super-cycle d'investissement dans l'IA. A l'inverse, la marque de vêtements de sport Lululemon a lancé un nouvel avertissement qui semble confirmer son déclassement : le titre s'est effondré de 15% hors séance.

En Asie Pacifique, les principales places ont emboîté le pas des marchés occidentaux, à l'exception de l'Inde, qui perd un peu de terrain. Le Japon, la Chine continentale et Hong Kong affichent environ 0,8% de gains. La Corée du Sud se limite à 0,2%, pendant que l'Australie s'adjuge 0,5%. Le rebond de fin de semaine doit permettre à l'indice MSCI AC Pacific d'afficher un solde hebdomadaire positif. Les places européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture.

Le CAC40 gagne 0,3% à 7724 points dans les premiers échanges. Le SMI prend 0,25% à 12 410 points. Le Bel 20 s'adjuge 0,2% à 4756 points.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : les commandes d'usines en Allemagne (8h00) puis les données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Orsted poursuit l'administration Trump pour avoir suspendu un projet éolien offshore de 1,5 milliard de dollars. Orsted qui revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de vents plus faibles.

Cadence Design rachète la filiale de conception d'Hexagon pour 2,7 MdsEUR.

Shell étudie la possibilité de vendre sa participation de 3 milliards de dollars dans une usine de GNL australienne.

Le PDG de BMW estime que l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE en 2035 est une "grosse erreur" et prévoit de fortes ventes en 2025.

Mercedes-Benz étudierait les possibilités d'implantation d'une usine en Afrique du Sud en raison des droits de douane américains.

CEZ approuve l'acquisition de 100% de l'opérateur du réseau gazier tchèque, Gas Distribution, auprès d'EON.

Temenos démet son CEO, remplacé à titre intérimaire par le directeur financier de la société.

The Berkeley Group confirme ses prévisions de résultats.

Nemetschek rachète Firmus AI.

Roche dévoile des données positives dans la DMLA humide.

Tullow Oil a nommé Ian Perks au poste de directeur général, avec effet au 15 septembre.

Petrofac annonce le transfert de son siège social de Jersey à Londres.

Les principales publications du jour : Ashmore, Viel, Finnair…

D'Amérique du Nord

Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Samsara (+10%), DocuSign (+8%), UiPath (+5%), Broadcom (+4,6%).

Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : American Outdoor (-19%), Lululemon (-15%), Phreesia (-12%), Copart (-2%).

OpenAI s'apprête à lancer la production en série de ses propres puces d'IA avec Broadcom, selon le FT.

Cet été, Nvidia a dû louer 10 000 de ses propres puces d'IA à l'entreprise de cloud Lambda pour 1,3 milliard de dollars sur quatre ans, révèle The Information.

Rivian licencie pour préparer le lancement d'un SUV moins cher, selon le WSJ.

Alaska Air convertit une partie de sa commande de Boeing 787-9 en 787-10, rapporte The Air Current.

Les principales publications du jour : Fastenal…

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics a présenté un smartphone premium et deux nouvelles tablettes intégrant des fonctions d’IA.

Qantas coupe les bonus de ses dirigeants de 15% après la cyberattaque.

Fosun International annonce la cession de sa participation dans Luz Saude.

Les principales publications du jour : Hon Hai Precision…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.