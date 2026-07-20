La BCE devrait maintenir ses taux inchangés jeudi. Mais les investisseurs anticipent une à deux hausses de taux supplémentaires dans les prochains mois.

En juin, la BCE a été la première grande banque centrale à remonter ses taux.

Quelques jours plus tard, l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et l’Iran a fait plonger le pétrole. Celui-ci est même revenu à ses niveaux d’avant-guerre fin juin/début juillet. Un soulagement pour les banquiers centraux, mis sous pression ces derniers mois par la hausse des prix de l’énergie.

Une accalmie confirmée par les chiffres d’inflation en zone euro, publiés au début du mois. En juin, l’inflation a ralenti à 2.8%, après 3.2% en mai. Une baisse plus marquée qu’attendue.

Mais le répit a été de courte durée puisque les échanges de frappes entre les Etats-Unis et l’Iran ont repris depuis deux semaines et se sont même intensifiés. Ce matin, le baril de Brent est remonté à 90 dollars.

Désormais, une majorité d’économistes interrogés par Reuters s’attend à ce que la BCE remonte ses taux en septembre. Les anticipations de marché montrent même une deuxième hausse d’ici à début 2027.

Pourtant, il ne semble pas y avoir péril en la demeure en zone euro. L’activité reste assez faible, ce qui limite les risques de second tour. La BCE, elle-même, dans une enquête publiée ce lundi, indique que les entreprises prévoient une progression plus modérée des prix de vente ainsi qu'un ralentissement de la croissance des salaires.

Une fois de plus, la BCE risque donc de surréagir à une hausse des prix de l’énergie. Or, les banques centrales n’ont aucun impact sur des problèmes d’offre. Dit autrement, les hausses de taux de la BCE n’ouvriront pas le détroit d’Ormuz.

Dans son histoire, la BCE a par deux fois remonté ses taux face à une envolée des prix du pétrole (2008 et 2011). Deux mouvements considérés, a posteriori, comme des erreurs de politique monétaire.

Toutefois, la BCE reste aussi marquée par la dernière poussée inflationniste, en 2022. Le point de départ était aussi une crise énergétique (la guerre en Ukraine). Et la BCE avait tardé à réagir à ce choc. Cependant, le contexte était bien différent. A l’époque, l’économie de la zone euro était dans une phase de reprise post-pandémie. La demande était donc forte, ce qui a prolongé le pic d’inflation.