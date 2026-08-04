Une perte moins forte que prévu pour Merck au 2e trimestre
Merck indique avoir essuyé une perte ajustée (non-GAAP) de 0,13 USD par action au titre du 2e trimestre 2026, plombée par une charge de 2,31 USD par action liée à l'acquisition de Terns. Le consensus anticipait toutefois une perte de l'ordre de 0,27 USD par action.
A 16,61 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% en données publiées et de 4% à taux de change constants, avec notamment une croissance de 75% des revenus de Winrevair, à 588 MUSD, tandis que sa franchise phare Keytruda a généré 8,4 MdsUSD de chiffre d'affaires.
"L'approbation de Lipfendra par la FDA est un moment passionnant pour notre entreprise et pour les patients, marquant la dernière étape de notre héritage de près de 70 ans dans le traitement des maladies cardiovasculaires", souligne le PDG Robert M. Davis.
"Avec les avancées réglementaires et cliniques majeures en oncologie, dans le VIH et en immunologie, cette réussite reflète la force de la transformation de notre pipeline et de notre portefeuille, alors que nous faisons progresser la prochaine vague d'innovation", poursuit-il.
Pour l'ensemble de 2026, Merck prévoit désormais un BPA ajusté entre 2,66 USD et 2,76 USD, en incluant des charges de 2,43 USD par action liées à l'acquisition de Terns. Le groupe table également sur un chiffre d'affaires entre 66,3 MdsUSD et 67,3 MdsUSD, contre une fourchette précédente de 65,8 MdsUSD à 67,0 MdsUSD.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (73,9%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (15,5%) ;
- vente de produits de santé animale (9,8%) ;
- autres (0,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,4%), Amérique latine (5,2%), Asie-Pacifique (4,6%), Japon (4,2%), Chine (3%) et autres (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.