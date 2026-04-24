Une production de Spie gonflée par la croissance externe au 1er trimestre

Spie annonce une production de 2 450,3 MEUR pour les 3 premiers mois de 2026, en hausse de 1,5% au total et de 1,7% à taux de change constants (dont une contribution de +2,7% des acquisitions récentes), mais en baisse organique de -0,9%.

Le groupe de services multi techniques pour l'énergie et les télécoms a souffert de perturbations temporaires liées aux conditions météorologiques en Allemagne et en Europe centrale, un rattrapage progressif étant attendu au cours des prochains trimestres.



Il revendique néanmoins des "tendances de croissance structurelles inchangées, portées par un contexte européen favorable au renforcement de la souveraineté énergétique et à l'accélération de la transition énergétique".



Sur le front de la croissance externe, Spie met en avant une activité bolt-on "particulièrement soutenue, représentant environ 667 MEUR de chiffre d'affaires annuel acquis sur ses principales zones géographiques".



"En particulier, la montée en puissance significative de nos activités de services industriels en Allemagne constitue une étape majeure sur le plus grand marché européen des services industriels", souligne aussi son PDG Gauthier Louette.



Pour l'ensemble de 2026, Spie confirme viser une "forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue", ainsi qu'une poursuite de l'expansion de la marge d'EBITA.