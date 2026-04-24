Une production de Spie gonflée par la croissance externe au 1er trimestre
Spie annonce une production de 2 450,3 MEUR pour les 3 premiers mois de 2026, en hausse de 1,5% au total et de 1,7% à taux de change constants (dont une contribution de +2,7% des acquisitions récentes), mais en baisse organique de -0,9%.
Le groupe de services multi techniques pour l'énergie et les télécoms a souffert de perturbations temporaires liées aux conditions météorologiques en Allemagne et en Europe centrale, un rattrapage progressif étant attendu au cours des prochains trimestres.
Il revendique néanmoins des "tendances de croissance structurelles inchangées, portées par un contexte européen favorable au renforcement de la souveraineté énergétique et à l'accélération de la transition énergétique".
Sur le front de la croissance externe, Spie met en avant une activité bolt-on "particulièrement soutenue, représentant environ 667 MEUR de chiffre d'affaires annuel acquis sur ses principales zones géographiques".
"En particulier, la montée en puissance significative de nos activités de services industriels en Allemagne constitue une étape majeure sur le plus grand marché européen des services industriels", souligne aussi son PDG Gauthier Louette.
Pour l'ensemble de 2026, Spie confirme viser une "forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue", ainsi qu'une poursuite de l'expansion de la marge d'EBITA.
Gauthier Louette currently works at Spie Capag, as Chief Executive Officer-Pipeline Division from 1998, SPIE SA, as Chairman & Chief Executive Officer from 2011, SPIE Oil & Gas Services SAS, as Chairman from 2010, SPIE SAG GmbH, as Chairman-Supervisory Board, SPIE Belgium SA (Belgium), as Chairman, SPIE Efficient Facilities GmbH, as Chairman-Supervisory Board, SPIE SAG Group GmbH, as Chairman-Supervisory Board, SPIE Germany Switzerland Austria GmbH, as Chairman-Supervisory Board, SPIE Schweiz AG, as Chairman, SPIE France SAS, as Chairman from 2017, Fédération Nationale des Travaux Publics, as Director, Syndicat des Entrepreneurs de Travaux Publics de France, as Director, Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique, as Director, SPIE ICS AG, as President, and SPIE Nederland BV, as Member-Supervisory Board. Mr. Louette also formerly worked at SPIE Operations SAS, as Chief Executive Officer from 2003 to 2010, SPIE Ouest-Centre SAS, as Chairman & Chief Executive Officer, Spie Holding GmbH, as Chief Executive Officer, SPIE Sud-Ouest SAS, as Chairman, Financière SPIE SAS, as Chairman, SPIE ICS SAS, as Chairman, SPIE Nucléaire SAS, as Chairman, SPIE EST SAS, as Chairman, SPIE Ile-de-France Nord-Ouest SAS, as Chairman, Clayax Acquisition 4 SAS, as Chairman, Softix AG, as Chairman, SPIE UK Ltd., as Director, CISEC - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços SA, as Director, SPIE International SAS, as Director, Spie Maroc, as Director, and Spie Management 2, as Manager. Mr. Louette received his undergraduate degree from Ecole Polytechnique and undergraduate degree from Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Allemagne (34,5%), Pays-Bas (16,7%) et autres (16,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.