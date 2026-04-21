Une publication positive pour le masitinib (AB Science) publiée sur medRxiv

AB Science fait part de la publication d'un nouvel article sur la plateforme medRxiv, évaluant les survivants à long terme de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) traités par son masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour dans l'étude de phase 2b/3 AB10015.

Le traitement par masitinib est associé à un taux de survie à 5 ans de 42,3% à compter de l'apparition des symptômes de la maladie, soit un doublement par rapport aux références historiques, et démontre ainsi des bénéfices substantiels en termes de survie.



Le taux de survie à 5 ans à compter de l'apparition de la maladie a atteint 52,9% chez un sous-groupe de patients atteints de SLA n'ayant pas connu de perte totale de fonctionnalité préalable, soulignant l'importance d'une intervention précoce.



Parmi les survivants à long terme (patients ayant atteint le cap des 5 ans de survie), 49% ont conservé une qualité de vie satisfaisante, sans avoir besoin d'assistance mécanique, telle que la ventilation, la gastrostomie, la trachéotomie ou le recours à un fauteuil roulant.



Enfin, une survie globale médiane de 121 mois a été observée chez les survivants à long terme traités par masitinib, contre 42 mois prévus pour cette cohorte par le modèle ENCALS, ce qui se traduit par un gain de survie médiane résiduelle de 79 mois.