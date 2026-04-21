Le traitement par masitinib est associé à un taux de survie à 5 ans de 42,3% à compter de l'apparition des symptômes de la maladie, soit un doublement par rapport aux références historiques, et démontre ainsi des bénéfices substantiels en termes de survie.
Le taux de survie à 5 ans à compter de l'apparition de la maladie a atteint 52,9% chez un sous-groupe de patients atteints de SLA n'ayant pas connu de perte totale de fonctionnalité préalable, soulignant l'importance d'une intervention précoce.
Parmi les survivants à long terme (patients ayant atteint le cap des 5 ans de survie), 49% ont conservé une qualité de vie satisfaisante, sans avoir besoin d'assistance mécanique, telle que la ventilation, la gastrostomie, la trachéotomie ou le recours à un fauteuil roulant.
Enfin, une survie globale médiane de 121 mois a été observée chez les survivants à long terme traités par masitinib, contre 42 mois prévus pour cette cohorte par le modèle ENCALS, ce qui se traduit par un gain de survie médiane résiduelle de 79 mois.
Une publication positive pour le masitinib (AB Science) publiée sur medRxiv
AB Science fait part de la publication d'un nouvel article sur la plateforme medRxiv, évaluant les survivants à long terme de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) traités par son masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour dans l'étude de phase 2b/3 AB10015.
Publié le 21/04/2026 à 07:46
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