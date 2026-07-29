Une rentabilité en retrait pour Solvay au 2e trimestre
Solvay dévoile un bénéfice net sous-jacent des opérations continues de 64 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, contre 99 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en baisse de 18,8% (-19,5% en organique) à 187 MEUR, soit une marge de 18,1% (-2,8 points).
Les ventes nettes sous-jacentes du chimiste belge ont reculé de 6,4% à 1 031 MEUR (-7,4% en organique), reflétant la faiblesse persistante des prix de la soude (notamment sur le marché seaborne) et l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay.
Les initiatives d'économies structurelles ont toutefois permis de générer 26 MEUR d'économies supplémentaires au 2e trimestre, principalement grâce à des gains d'excellence opérationnelle dans les usines, contribuant ainsi à la réduction des coûts fixes d'une année sur l'autre.
Le flux de trésorerie libre du 1er semestre 2026 s'est élevé à +15 MEUR (dont -11 MEUR au 2e trimestre 2026) et la dette nette sous-jacente ressort à 1,8 MdEUR, après le paiement des dividendes au 1er semestre, ce qui implique un ratio de levier de 2,3 fois à fin juin 2026.
Anticipant la relance de l'usine Peroxydes en Arabie saoudite au 2e trimestre, Solvay confirme prévoir un EBITDA sous-jacent compris entre 770 MEUR et 850 MEUR, ainsi qu'un flux de trésorerie libre d'au moins 200 MEUR (hors frais de transformation) en 2026.
Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 6 grands centres de recherche ainsi que 43 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.