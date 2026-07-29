Une rentabilité en retrait pour Solvay au 2e trimestre

Solvay dévoile un bénéfice net sous-jacent des opérations continues de 64 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, contre 99 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en baisse de 18,8% (-19,5% en organique) à 187 MEUR, soit une marge de 18,1% (-2,8 points).

Les ventes nettes sous-jacentes du chimiste belge ont reculé de 6,4% à 1 031 MEUR (-7,4% en organique), reflétant la faiblesse persistante des prix de la soude (notamment sur le marché seaborne) et l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay.



Les initiatives d'économies structurelles ont toutefois permis de générer 26 MEUR d'économies supplémentaires au 2e trimestre, principalement grâce à des gains d'excellence opérationnelle dans les usines, contribuant ainsi à la réduction des coûts fixes d'une année sur l'autre.



Le flux de trésorerie libre du 1er semestre 2026 s'est élevé à +15 MEUR (dont -11 MEUR au 2e trimestre 2026) et la dette nette sous-jacente ressort à 1,8 MdEUR, après le paiement des dividendes au 1er semestre, ce qui implique un ratio de levier de 2,3 fois à fin juin 2026.



Anticipant la relance de l'usine Peroxydes en Arabie saoudite au 2e trimestre, Solvay confirme prévoir un EBITDA sous-jacent compris entre 770 MEUR et 850 MEUR, ainsi qu'un flux de trésorerie libre d'au moins 200 MEUR (hors frais de transformation) en 2026.