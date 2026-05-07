Une rentabilité et des revenus en recul pour Solvay au 1er trimestre
Solvay publie un bénéfice net sous-jacent en recul de 23,5% à 78 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en baisse de 12,4% à 219 MEUR (-10,1% en organique), soit une marge de 21,9% contre 22,3% un an auparavant.
Les ventes nettes sous-jacentes du groupe de chimie ont diminué de 11,1% à 997 MEUR (-8,5% en organique), reflétant la faiblesse des volumes dans la plupart des activités et les pressions tarifaires, notamment pour la soude et Coatis.
"Bien que nos performances soient restées solides dans la plupart de nos activités au cours du 1er trimestre 2026, nous ne prévoyons pas que l'environnement opérationnel s'améliore à court terme", estime son CEO, Philippe Kehren.
Il ajoute "prendre des mesures ciblées pour relever ces défis lorsque c'est nécessaire, tout en restant fermement concentré sur la génération de trésorerie", ce qui permet de soutenir à la fois ses priorités stratégiques et sa résilience financière.
Solvay précise d'ailleurs que des initiatives d'économies structurelles ont permis de générer 22 MEUR au cours du 1er trimestre, portant les économies cumulées depuis 2024 à 233 MEUR, conformément à ses objectifs.
Pour l'ensemble de l'année 2026, le groupe belge prévoit que son EBITDA sous-jacent se situera entre 770 et 850 MEUR et que son flux de trésorerie disponible sera d'au moins 200 MEUR (net de frais de transformation).
Mr. Philippe Kehren is a Chief Executive Officer & Executive Director at Solvay SA, a Chief Executive Officer at Solvay Energy Services SAS, a Chief Executive Officer & Director at Solvay Colombia Ltda. and a Chief Executive Officer & Director at Solvay USA, Inc. He is on the Board of Directors at Solvay SA, Solvay Colombia Ltda. and Solvay USA, Inc. Mr. Kehren is the Chief Executive Officer and a member of the Board. He has been leading the Soda Ash & Derivatives business since 2020, transforming it significantly to achieve strong cash generation, margins, and growth.
Before his role as CEO, Mr. Kehren was the President and Head of Sustainability at the Soda Ash & Derivatives global business unit at Solvay. He joined Solvay in 2012 as the leader in business development for Energy Services and later managed the European Soda Ash business turnaround. He has also led clean energy production and transformation projects in the EMEA region. Prior to joining Solvay, he held various managerial roles at Rhodia.
He received his undergraduate degree from Ecole Polytechnique, an undergraduate degree from IFP School and a graduate degree from the University of Wisconsin.
Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 6 grands centres de recherche ainsi que 43 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.