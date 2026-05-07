Une rentabilité et des revenus en recul pour Solvay au 1er trimestre

Solvay publie un bénéfice net sous-jacent en recul de 23,5% à 78 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en baisse de 12,4% à 219 MEUR (-10,1% en organique), soit une marge de 21,9% contre 22,3% un an auparavant.

Les ventes nettes sous-jacentes du groupe de chimie ont diminué de 11,1% à 997 MEUR (-8,5% en organique), reflétant la faiblesse des volumes dans la plupart des activités et les pressions tarifaires, notamment pour la soude et Coatis.



"Bien que nos performances soient restées solides dans la plupart de nos activités au cours du 1er trimestre 2026, nous ne prévoyons pas que l'environnement opérationnel s'améliore à court terme", estime son CEO, Philippe Kehren.



Il ajoute "prendre des mesures ciblées pour relever ces défis lorsque c'est nécessaire, tout en restant fermement concentré sur la génération de trésorerie", ce qui permet de soutenir à la fois ses priorités stratégiques et sa résilience financière.



Solvay précise d'ailleurs que des initiatives d'économies structurelles ont permis de générer 22 MEUR au cours du 1er trimestre, portant les économies cumulées depuis 2024 à 233 MEUR, conformément à ses objectifs.



Pour l'ensemble de l'année 2026, le groupe belge prévoit que son EBITDA sous-jacent se situera entre 770 et 850 MEUR et que son flux de trésorerie disponible sera d'au moins 200 MEUR (net de frais de transformation).