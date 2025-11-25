Une rentabilité opérationnelle en hausse pour Bigben

Bigben dévoile un résultat net en baisse de 16,3% à 3,7 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, mais avec une marge opérationnelle améliorée de 0,7 point à 3,5% et une marge d'Ebitda en progression de 4,1 points à 27%.



Son taux de marge brute a augmenté de 3,1 points à 54,3% pour un chiffre d'affaires stable (-0,3%) à 135,4 MEUR, une croissance de 1,4% du CA de Nacon ayant compensé l'essentiel du recul de 2,5% de celui de Bigben - Audiovidéo/Telco.



"Fort de son positionnement sur ses deux métiers complémentaires, Bigben réaffirme sa trajectoire de croissance pour l'année en cours", déclare le groupe de jeux vidéo, d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo.