Bigben dévoile un résultat net en baisse de 16,3% à 3,7 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, mais avec une marge opérationnelle améliorée de 0,7 point à 3,5% et une marge d'Ebitda en progression de 4,1 points à 27%.
Son taux de marge brute a augmenté de 3,1 points à 54,3% pour un chiffre d'affaires stable (-0,3%) à 135,4 MEUR, une croissance de 1,4% du CA de Nacon ayant compensé l'essentiel du recul de 2,5% de celui de Bigben - Audiovidéo/Telco.
"Fort de son positionnement sur ses deux métiers complémentaires, Bigben réaffirme sa trajectoire de croissance pour l'année en cours", déclare le groupe de jeux vidéo, d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo.
Bigben Interactive figure parmi les leaders européens de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo (56,4%) : manettes, volants, cartes mémoire, pistolets, etc. En outre, le groupe développe une activité d'édition de logiciels de jeux vidéo ;
- conception et distribution d'accessoires pour téléphones mobiles (33%) ;
- développement et vente de produits audio électroniques grand public (10,6%) : chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, radios, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (24,5%), Asie (4,6%) et Afrique (0,1%).
