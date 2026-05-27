Une requête déposée contre Pluxee au Chili

Pluxee fait part du dépôt d'une requête par la Fiscalía Nacional Economica (FNE), l'autorité de la concurrence chilienne, devant le Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), visant sa filiale Pluxee Chili. Cette procédure porte sur de présumées conduites anti-conurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés au Chili entre 2013 et 2021.

La requête déposée par la FNE marque le début d'une procédure judiciaire devant le TDLC, laquelle comportera plusieurs étapes avant que le Tribunal ne se prononce sur le fond du dossier. Le groupe français va examiner le contenu de la requête afin de déterminer les mesures appropriées à adopter.



Pluxee réaffirme fermement que la conformité et l'éthique des affaires constituent des principes fondamentaux. "Sa politique d'éthique et de conformité est régulièrement renforcée et s'appuie sur des formations et des contrôles dans tous les pays où il opère, afin d'en garantir la mise en oeuvre dans la conduite professionnelle de l'ensemble de ses collaborateurs", déclare le groupe.