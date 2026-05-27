Pluxee fait part du dépôt d'une requête par la Fiscalía Nacional Economica (FNE), l'autorité de la concurrence chilienne, devant le Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), visant sa filiale Pluxee Chili. Cette procédure porte sur de présumées conduites anti-conurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés au Chili entre 2013 et 2021.
La requête déposée par la FNE marque le début d'une procédure judiciaire devant le TDLC, laquelle comportera plusieurs étapes avant que le Tribunal ne se prononce sur le fond du dossier. Le groupe français va examiner le contenu de la requête afin de déterminer les mesures appropriées à adopter.
Pluxee réaffirme fermement que la conformité et l'éthique des affaires constituent des principes fondamentaux. "Sa politique d'éthique et de conformité est régulièrement renforcée et s'appuie sur des formations et des contrôles dans tous les pays où il opère, afin d'en garantir la mise en oeuvre dans la conduite professionnelle de l'ensemble de ses collaborateurs", déclare le groupe.
Pluxee N.V. est un acteur mondial dans le domaine des avantages sociaux et de l'engagement des employés, présent dans 28 pays. Pluxee N.V. aide les entreprises à attirer, à motiver et à fidéliser les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du mode de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages sociaux. S'appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 collaborateurs engagés, Pluxee N.V. est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, plus de 37 millions de consommateurs et plus de 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee N.V. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés locales, à soutenir le bien-être au travail des employés et à protéger la planète.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.