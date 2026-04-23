La semaine dernière, le Financial Times révélait que la Commission européenne travaille sur un assouplissement des règles de fusion.

Le document consulté par le quotidien britannique indique que la Commission donnera plus de poids à "l’innovation, l’investissement, et la résilience du marché interne."

Historiquement, la Commission Européenne a davantage pris en compte les effets sur le consommateur de ces opérations que les enjeux industriels. Culturellement, l’Europe favorise la concurrence et in fine le consommateur. En effet, des situations de monopole ou d’oligopole permettent à une ou quelques entreprises de faire des "surprofits" au détriment des consommateurs.

Ce changement d’approche de la Commission européenne est aussi un aveu d’échec. La compétition devait stimuler l’innovation. Mais comme le notait Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité de l’Europe en 2024, "seulement 4 des 50 plus grandes entreprises technologiques mondiales sont européennes".

Des règles de fusion trop strictes ont donc limité la création de champions européens, capables de rivaliser avec les entreprises américaines ou chinoises. Or, comme le souligne le document de travail de la Commission européenne, l’économie s’est "orientée vers des secteurs plus axés sur l’innovation, où la taille et l’innovation sont toutes deux essentielles pour être compétitif."

Un marché trop fragmenté

L’un des grands problèmes de l’économie européenne est la fragmentation de son marché intérieur. Autrement dit, les entreprises doivent opérer sur 27 marchés différents, avec des règles différentes dans chaque pays.

C’est particulièrement vrai pour trois secteurs : les télécoms, les banques et l’énergie. Du côté des banques, l’union des marchés de capitaux est un vieux serpent de mer. Et si quelques opérations se font au niveau national, les fusions transnationales semblent encore impossibles. En témoignent les tentatives d’UniCredit sur Commerzbank.

L’une des raisons du décrochage économique de l’Europe est le manque d’investissements. Et la fragmentation du marché est un facteur qui freine l’investissement. Le secteur des télécoms en est la meilleure illustration.

Les Etats-Unis comptent trois opérateurs, quand une centaine se dispute le marché européen. Une concurrence qui tire les prix vers le bas pour le consommateur (les abonnements mobiles et Internet sont nettement plus chers aux Etats-Unis), mais aussi les marges des opérateurs. Dans ce contexte, il est beaucoup plus difficile de rentabiliser les coûts fixes d’investissement dans les réseaux pour un opérateur européen que pour un opérateur américain.