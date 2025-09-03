Alphabet, la maison mère de Google et de YouTube, s'envole en pré-ouverture après la décision de justice américaine au sujet de la concurrence de ses moteurs de recherche.

Depuis des mois, Alphabet vit avec le risque de devoir se séparer de ses moteurs de recherche Chrome et Android sur fond de concurrence déloyale. Mais le juge chargé de l’affaire a rendu un verdict favorable au géant de la Tech. Alphabet ne sera pas démantelé, en échange de quoi, il devra tout de même partager certaines données avec ses rivaux pour renforcer la concurrence dans la recherche en ligne.

Google est-il sans danger désormais ?

Ce jugement représente évidemment un soulagement pour le groupe dont le modèle lucratif repose sur la forte domination de son marché. Elle l’est d’autant plus qu’elle met un terme à cinq ans de bataille juridique entre les autorités de la concurrence et Alphabet.

Le juge était initialement assez hostile envers la domination de Google dans la recherche en ligne et la publicité. Mais sa décision a été influencée par la percée des technologies d’intelligence artificielle, notamment ChatGPT d’OpenAI, qui est une vraie menace pour la suprématie de la recherche internet traditionnelle. On peut aussi citer Anthropic ou Perplexity parmi les technologies d’IA les plus connues. Ces technologies gagnent déjà des parts de marché et le partage des données de Google pourrait même accélérer le développement de chatbots, voire d’un navigateur basé sur l’IA.

Et Apple dans tout ça ?

Suite à la décision juridique, Apple progresse de 3%. Le fabricant de l’iPhone reçoit d’importants montants de Google (environ 20 milliards de dollars par an selon les analystes) pour rester le moteur de recherche par défaut et se partager les revenus publicitaires. Si Alphabet n’est pas démantelé, Apple peut continuer de profiter de ce juteux contrat.

Le jugement a toutefois interdit à Google de conclure des contrats d’exclusivité avec les marques d’appareils, qui pourront ainsi installer des applications concurrentes pour ce qui est du moteur de recherche.

Un appel qui va retarder l'exécution des mesures

Google a bien sûr fait appel de cette décision. L'exécution des mesures pourrait ainsi être retardée de plusieurs années. D'ici là, le paysage concurrentiel du marché et la technologie auront probablement évolué si bien que les juges devront certainement prendre en compte de nouveaux aspects pour rendre un verdict.