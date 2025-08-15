Pour cette deuxième édition, cap sur les profondeurs. L'exploration sous-marine, encore peu exploitée, est au coeur de l'ambition portée par Kraken Robotics. Même Mars est mieux cartographié que nos océans et l'entreprise canadienne a décidé de s'attaquer aux défis techniques liés à ces missions complexes. Portrait d'un ancien penny stock qui mise sur la défense dans un secteur où l'innovation est une condition de survie.

Kraken Robotics a été créée en 2012 pour mettre sur le marché une technologie révolutionnaire, le sonar à synthèse d’ouverture. Ce système d’imagerie acoustique émet des ondes et enregistre les échos pour créer des images d’une résolution record pour l’époque.

Depuis 2020, Kraken Robotics affiche un taux de croissance annuel composé de 65%. Son chiffre d’affaires atteint 91 millions de dollars canadien en 2024 et devrait grimper à environ 125 millions cette année. Les produits génèrent les deux tiers des revenus, et 80% du total est lié au secteur de la défense. Les applications commerciales restent en effet encore modestes par rapport au potentiel lié aux activités énergétiques offshore. Le développement des services, notamment la maintenance de ses produits, renforce peu à peu leur poids dans le chiffre d’affaires et est un levier clé à exploiter pour améliorer les marges.

La forte exposition à la défense mérite qu’on s’y attarde.

Les appels d’offres dans le secteur naval s’annoncent massifs dans les prochaines années. Kraken y répond déjà avec plusieurs solutions, et a récemment renforcé son conseil d’administration en y intégrant Kristin Robertson, qui a occupé des postes de direction chez Boeing et RTX.

Parmi ses produits phares, le sonar KATFISH permet une cartographie précise des fonds marins, utile pour la détection de mines ou la surveillance côtière. Il trouve aussi des applications civiles avec la reconnaissance de sites pour parcs éoliens offshore ou encore l’inspection de pipelines sous-marins.

Imagerie sonar à synthèse d’ouverture KATFISH de l’épave du Governor Cornwallis ( Source : Kraken Robotics )

Autre technologie développée par Kraken, les batteries lithium SeaPower, conçues pour résister à des pressions extrêmes (jusqu’à 6000 mètres de profondeur). Les marines nationales sont les principaux clients, elle alimente leurs véhicules sous-marins sans équipage de toutes tailles pour ses missions longue durée. Il peut également équiper les drones pour des missions de maintenance sous-marine.

Le groupe ne communique pas l’évolution de son carnet de commandes, mais publie régulièrement ses nouveaux contrats. En 2025, ces batteries génèrent pour l’instant 45 millions de dollars canadien de commande, et une nouvelle usine est en construction pour tripler la capacité de production et répondre à une demande militaire croissante.

Pour en savoir plus sur la gamme produits : Explore Advanced Robotics Products | Kraken Robotics

Côté financier, Kraken soigne son bilan pour rester compétitif sur les appels d’offres. Ce faisant, le groupe ne lésine pas sur les augmentations de capital. La dilution reste donc un risque, confirmé par une levée publique de 115 millions de dollars canadien à 2,66 dollars l’action cet été encore. L'ambition est d’accélérer son emprise à l’international et se positionner pour de potentielles acquisitions. Pour matérialiser cela, le bénéfice par action progresse de 13% en 2024 quand le résultat net grimpe de 23%.

Les perspectives à moyen terme sont portées par deux dynamiques : la transition énergétique, qui pousse à explorer les solutions offshore, et les tensions géopolitiques, qui dopent les budgets de défense. Le marché mondial des équipements sous-marins pourrait atteindre près de 200 milliards de dollars canadien d’ici 2035 selon plusieurs études.

D’ici là, 2025 sera une année stratégique, avec des démonstrations clients prévues sur tous les continents – un bon test pour évaluer la capacité de Kraken à répondre à la demande mondiale, le seul et unique juge.

Portefeuille clients - Avril 2024 ( Source : Kraken Robotics )

À plus long terme, l’exploration minière des grands fonds pourrait s’accélérer, malgré une géopolitique maritime complexe. Si chaque pays contrôle des zones définies près de ses littoraux (ZEE), les vraies richesses se trouvent en haute mer, dans les eaux internationales.

C’est le cas de la zone Clarion-Clipperton, en plein Pacifique, qui recèlerait des ressources plusieurs fois supérieures aux gisements terrestres : cobalt, nickel, terres rares à haute teneur… Autant de matériaux clés pour les technologies vertes qui façonneront les modes de vie des prochaines générations.

Un défaut qui peut même être un drapeau rouge pour certains investisseurs est la certaine opacité dans la communication financière du groupe. Les investisseurs ont droit à un simple communiqué de presse, pas d’évolutions du carnet de commande, pas de détail des ventes par produits…Assez dommageable pour un site si intéressant à trifouiller, doté d'informations techniques et exemples concrets.

Pour les intéressés, les résultats du second trimestre seront publiés ce 21 août et le lien vers la webdiffusion pour rencontrer le management est ici : Webdiffusion | Résultats financiers du T2 2025 de Kraken Robotics