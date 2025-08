Pour compléter la rubrique "Fallait pas l'inviter", où les analystes de Zonebourse dissèquent les valeurs en difficulté, nous nous intéressons à l'inverse aux titres qui voient la vie en vert, profitent d'un bel élan ou s'apprêtent à connaître des jours fastes. Aujourd'hui, focus sur la valeur allemande Bilfinger, un prestataire de services industriels.

Sur les onze derniers trimestres, l’économie allemande n’a connu que deux périodes de croissance. Pour sortir de cette dynamique, le gouvernement a décidé de rompre avec la rigueur budgétaire qui faisait jusque-là figure de dogme. Place désormais à une nouvelle politique volontariste d’investissement.

Deux secteurs sont clairement désignés comme prioritaires : les infrastructures et la défense. Ce sont eux qui capteront l’essentiel des nouveaux budgets. D’autres industries bénéficieront sans doute d’effets indirects, mais ne sont pas au cœur du plan de relance.

Les marchés ne s’y sont pas trompés et les valeurs phares de ces secteurs ont connu des performances boursières spectaculaires depuis le début de l’année. Dans cet épisode, on se concentre sur l’une de ces valeurs industrielles en vogue, Bilfinger.

Bilfinger

Le groupe est un acteur majeur dans le secteur des services industriels. Il est spécialisé dans les services pour les installations industrielles complexes, notamment dans les secteurs énergétique, chimique, pharmaceutique et pétrolier. Le cœur de l’activité se situe dans le segment Ingénierie et Maintenance, qui représente environ 85% du chiffre d’affaires, dont 70% uniquement en Europe. Ce segment est centré sur la planification, l'exécution et le soutien à long terme des installations industrielles.

Bilfinger met au service de ses clients ses compétences techniques au service de l’externalisation d’activités non critiques mais complexes dans le but d’en optimiser la performance industrielle.

Exposition sectorielle de Bilfinger ( Source : UBS )

Dans les années 2000, les services ne représentaient que 5% du chiffre d’affaires. Depuis, le groupe s’est résolument tourné vers ce type de contrats clé en main, pour capitaliser sur les tendances d’externalisation. Depuis 2022, l’orientation stratégique a permis une belle hausse de la marge d’EBITA qui est passée de 3,2% à 5,1% en 2024.

A moyen terme, Bilfinger vise une marge d’EBITA de 7 à 8% et les analystes d’UBS se montrent confiants quant à l’atteinte de ces objectifs.

Géographiquement, le groupe reste très européen : 82% des 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 sont réalisés sur le Vieux-continent. Son marché domestique, l’Allemagne, représente à lui seul 21% des revenus.

Le plan

Bilfinger est idéalement placé pour profiter du plan de relance allemand. Le groupe intervient sur des segments jugés stratégiques par le gouvernement, comme la modernisation énergétique et la digitalisation des infrastructures.

Les soucis liés aux sous-investissements ne sont pas tombés du ciel, dès mai 2024, l’institut de recherche économique de Cologne chiffrait à 600 milliards d’euros les investissements nécessaires, sur dix ans, pour moderniser les infrastructures du pays. L’Allemagne s’apprête ainsi à devenir le plus gros emprunteur public du continent, avec des objectifs clairs, combler le retard dans les infrastructures, accélérer la transition numérique et renforcer les capacités en énergies vertes.

Par le passé, Bilfinger a déjà travaillé sur une large gamme de contrats publics, qui représentent 12% de ses ventes. Il a notamment été impliqué dans l’extension et l’entretien d’autoroutes, la construction de métros à Berlin, ou encore des appels d’offres liés aux services énergétiques. Selon Bloomberg, le groupe est bien placé pour décrocher des contrats liés à tous types de pipelines, qu’il s’agisse de chauffage urbain, de gaz naturel ou d’hydrogène.

Mais l’optimisme ne repose pas uniquement sur les commandes publiques. L’Allemagne devrait redevenir un terrain attractif pour l’investissement privé, grâce à des fondamentaux économiques solides, des plans pour l’investissement avec une fiscalité allégée et des perspectives de croissance revues à la hausse. Le gouvernement s’est engagé à simplifier les démarches administratives et à raccourcir les délais d’approbation – une des priorités des industriels.

Made for Germany

Bilfinger incarne un pari sur le renouveau industriel allemand. Le gouvernement a reconnu qu’il ne pourra pas agir seul et a promis de créer un environnement favorable aux acteurs privés : baisse du coût de l’énergie, infrastructures modernisées, allègement de la bureaucratie.

Dans cette dynamique, 61 grandes entreprises allemandes se sont rassemblées autour de l’initiative "Made for Germany", avec un engagement d’investir 631 milliards d’euros d’ici 2028. Ces fonds seront consacrés à de nouveaux sites, à la R&D et à la modernisation des infrastructures. Le message du chancelier Friedrich Merz est clair : "L’Allemagne est de retour. Cela vaut la peine d’investir à nouveau en Allemagne. Nous ne sommes pas un lieu du passé, mais un lieu du présent et surtout de l’avenir."

À surveiller

Certains analystes appellent à la prudence sur le calendrier : les effets du plan de relance ne se verront dans les comptes de Bilfinger qu’à partir de la fin 2026, selon UBS. Le titre a déjà intégré une partie de ces anticipations et se négocie actuellement autour de son plus haut historique, après avoir doublé sa valeur boursière en sept mois. Des opportunités d’entrée pourraient se présenter en cours de route.