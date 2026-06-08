Unicharm Corporation se trouve dans une position délicate. Si la demande structurelle à long terme demeure robuste, une exécution incertaine fragilise tant l'activité que le titre, dont la performance s'avère en deçà de son potentiel réel.

Le vieillissement de la population japonaise constitue un moteur de croissance structurel. Les 39 100 milliards de yens consacrés annuellement par l'Etat à la sécurité sociale préservent le pouvoir d'achat des retraités. En couvrant les frais de santé, l'Etat garantit aux seniors les revenus réguliers nécessaires à l'achat de produits de soins personnels haut de gamme.

Ce financement est ancré dans le budget de l'exercice 2026 du Japon, s'élevant à 122 300 milliards de JPY, dont près d'un tiers est alloué à la protection sociale. Les flux financiers suivent la démographie : 29,5 % de la population japonaise a désormais 65 ans ou plus. La cohorte des plus de 75 ans constitue le coeur de cible du marché de l'incontinence adulte.

Les consommateurs plus jeunes rattrapent enfin leur retard, les salaires réels étant repassés en territoire positif en 2026 pour la première fois en cinq ans.

Unicharm Corporation opère précisément à la confluence de ces tendances. Le groupe aligne son portefeuille sur la démographie vieillissante du Japon à travers trois segments : les soins personnels (leader du marché), le soin des animaux de compagnie (en forte croissance) et une division plus modeste de produits ménagers. Unicharm a fait l'acquisition du brésilien Nutrire en mai 2026, scellant son entrée sur le troisième marché mondial du 'pet care' afin d'accélérer sa dynamique mondiale dans ce secteur.

Projet prioritaire

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,9 % en glissement annuel pour atteindre 234,2 milliards de JPY, contre 227,5 milliards de JPY, porté par des hausses de prix et une montée en gamme des produits. Les revenus restent largement dominés par le segment des soins personnels (81,6 % du chiffre d'affaires du T1 2026), dont la croissance demeure toutefois modeste.

L'impulsion réelle est venue des marchés internationaux et du soin des animaux, un segment plus restreint mais à croissance rapide. Les ventes au Japon ont reculé, pénalisées par un moral des ménages atone et des ajustements délibérés de livraisons visant à soutenir les prix plus tard dans l'année.

Le résultat opérationnel a progressé plus rapidement, affichant une hausse de 8,5 % sur un an à 31,5 milliards de JPY contre 29 milliards, portant la marge à 13,4 % contre 12,8 %. Cette amélioration porte les résultats : l'optimisation des marges brutes, résultant de la politique tarifaire et de l'allègement du coût des matières premières, a compensé l'augmentation des dépenses de marketing et de R&D.

Cependant, le bénéfice net a chuté de 20,7 % en glissement annuel, passant de 24,9 à 19,8 milliards de JPY. Bien que décevant, ce repli s'explique par une base de comparaison défavorable, le premier trimestre 2025 ayant bénéficié d'un gain exceptionnel d'assurance d'environ 5,3 milliards de JPY.

Conviction fragile

Le titre a connu une année difficile, perdant 19,8 % sur 12 mois, et reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 1 171,5 JPY. A 912,7 JPY, le marché intègre des vents contraires structurels plutôt qu'une simple instabilité trimestrielle.

Cela se reflète également dans la valorisation : un ratio cours/bénéfice (PER) estimé à 19,3x pour l'exercice 2026, contre une moyenne sur trois ans de 29,1x. Il s'agit d'une décote importante pour une valeur censée être une valeur de fond de portefeuille résiliente dans la consommation de base, ce qui suggère que les investisseurs ne lui accordent plus la même prime de qualité.

Le consensus ne s'est pas encore totalement ajusté. L'objectif de cours moyen de 1 113,6 JPY implique un potentiel de hausse de 23,1 %, ce qui semble optimiste au regard de l'exécution récente. Huit analystes sur 14 affichent une recommandation à l'achat, témoignant d'un sentiment de marché très partagé.

Risques à venir

Unicharm bénéficie de thématiques porteuses : demande liée au vieillissement, produits de consommation courante et essor du 'pet care'. Toutefois, la clarté de l'exécution fait défaut. La reprise des bénéfices est inégale, la demande au Japon reste fragile et la croissance internationale ne tourne pas à plein régime. Le risque majeur réside dans une déconnexion entre l'amélioration des marges et la conversion en bénéfice net. Si la thèse d'investissement reste valable, la trajectoire s'annonce plus lente et plus complexe que prévu pour les investisseurs.