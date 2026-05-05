UniCredit dépasse les attentes au premier trimestre et relève ses objectifs annuels

La banque italienne a publié un bénéfice trimestriel record, soutenu par les revenus issus de ses investissements stratégiques malgré la baisse des taux. En parallèle, UniCredit poursuit son offensive sur Commerzbank.

UniCredit a annoncé mardi un bénéfice net trimestriel record de 3,2 MdsEUR pour le premier trimestre 2026. Ce résultat, en hausse de 16% sur un an, dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur environ 2,7 MdsEUR selon le consensus fourni par la banque.



Le groupe italien a également relevé ses perspectives annuelles, grâce à la forte contribution des investissements financiers réalisés dans le cadre de la stratégie de fusions/acquisitions menée par son directeur général Andrea Orcel. UniCredit précise que les dividendes issus de ces participations ont triplé sur un an, compensant l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur les revenus bancaires.



Cette publication intervient alors que la banque poursuit son offensive sur Commerzbank. UniCredit a lancé une offre valorisant la banque allemande à environ 35 MdsEUR afin de porter sa participation à un peu plus de 30%. Une fois ce seuil dépassé, le groupe pourrait augmenter plus librement sa position via des achats de titres sur le marché.



Selon Reuters, Andrea Orcel a toutefois cherché à tempérer les spéculations sur une prise de contrôle complète. Dans un entretien accordé à CNBC, le dirigeant a déclaré qu'un rachat total de Commerzbank "n'est pas le scénario privilégié à l'heure actuelle".