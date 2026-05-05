UniCredit dépasse les attentes au premier trimestre et relève ses objectifs annuels
La banque italienne a publié un bénéfice trimestriel record, soutenu par les revenus issus de ses investissements stratégiques malgré la baisse des taux. En parallèle, UniCredit poursuit son offensive sur Commerzbank.
UniCredit a annoncé mardi un bénéfice net trimestriel record de 3,2 MdsEUR pour le premier trimestre 2026. Ce résultat, en hausse de 16% sur un an, dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur environ 2,7 MdsEUR selon le consensus fourni par la banque.
Le groupe italien a également relevé ses perspectives annuelles, grâce à la forte contribution des investissements financiers réalisés dans le cadre de la stratégie de fusions/acquisitions menée par son directeur général Andrea Orcel. UniCredit précise que les dividendes issus de ces participations ont triplé sur un an, compensant l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur les revenus bancaires.
Cette publication intervient alors que la banque poursuit son offensive sur Commerzbank. UniCredit a lancé une offre valorisant la banque allemande à environ 35 MdsEUR afin de porter sa participation à un peu plus de 30%. Une fois ce seuil dépassé, le groupe pourrait augmenter plus librement sa position via des achats de titres sur le marché.
Selon Reuters, Andrea Orcel a toutefois cherché à tempérer les spéculations sur une prise de contrôle complète. Dans un entretien accordé à CNBC, le dirigeant a déclaré qu'un rachat total de Commerzbank "n'est pas le scénario privilégié à l'heure actuelle".
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (48,6%) ;
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (47,2%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- autres (4,2%).
A fin 2025, le groupe gère 535,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 433,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 075 agences implantées essentiellement en Italie (1 941).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,1%), Allemagne (21,9%), Europe centrale et de l'Est (19%), Autriche (10,5%) et Russie (4,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.