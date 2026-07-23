UniCredit en chute dans le sillage de ses bénéfices trimestriels
UniCredit lâche 4,9% à 79,1 EUR à Milan, après la publication par l'établissement financier d'un bénéfice net en recul de 13,1% à 2,91 MdsEUR au titre du 2e trimestre 2026, impliquant un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) de 21,7%, contre 26,3% un an auparavant.
À 6,52 MdsEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% sur un an, porté notamment par des revenus coeur en hausse de 6,6%, "démontrant la forte dynamique commerciale et les résultats de notre stratégie et de nos investissements", selon la banque italienne.
Plus précisément, si ses revenus d'intérêts nets ont stagné (+0,4% à 3,66 MdsEUR) malgré une évolution positive des prêts et des dépôts, ses revenus de commissions et ses résultats d'assurance se sont accrus de 14,3% à près de 2,46 MdsEUR.
Combinée à un léger repli de 0,7% des coûts opérationnels, à 2,3 MdsEUR, cette augmentation des revenus a permis une amélioration du ratio d'efficacité de 2,6 points à 35,2%. En revanche, le coût du risque s'est accru pour atteindre 17 points de base.
UniCredit relève ses objectifs de bénéfice net, qu'il attend désormais "bien au-dessus" de 11 MdsEUR en 2026 (soit environ 11,5 MdsEUR, hors coûts d'intégration), de 13 MdsEUR en 2028 et de 15 MdsEUR en 2030 (avant la consolidation complète de Commerzbank).
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (48,6%) ;
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (47,2%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- autres (4,2%).
A fin 2025, le groupe gère 535,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 433,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 075 agences implantées essentiellement en Italie (1 941).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,1%), Allemagne (21,9%), Europe centrale et de l'Est (19%), Autriche (10,5%) et Russie (4,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.