UniCredit en léger repli après ses résultats trimestriels

UniCredit a dégagé un bénéfice net ajusté de 2,6 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en hausse de 4,7% sur un an. Dans le détail, le bénéfice par action (BPA) s'élève à 1,71 EUR, en progression de 8,6% par rapport au T3 2024. Cette dynamique bénéficiaire s'appuie sur une bonne tenue des revenus et une discipline renforcée sur les coûts. Le produit net bancaire atteint 6,1 milliards d'euros, en hausse de 1,2% sur un an. Cette progression repose principalement sur l'augmentation des commissions et du résultat net d'assurance (+7,6%, à 2,1 milliards d'euros), grâce notamment à la croissance des frais d'investissement en Italie et en Allemagne. En parallèle, le revenu net d'intérêt (NII) recule de 5,4%, à 3,4 milliards d'euros, impacté par la baisse des taux et certains effets non récurrents. Les coûts d'exploitation reculent légèrement de 0,1% à 2,3 milliards d'euros, malgré l'élargissement du périmètre consolidé avec l'intégration de nouvelles entités. En matière de solvabilité, le ratio CET1 s'établit à 14,8%, contre 16,1% un an plus tôt. Cette baisse s'explique notamment par l'intégration du capital de Commerzbank, mais le ratio reste largement au-dessus de la cible de gestion du groupe. La rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) ressort à 19,1%, un niveau solide et stable sur un an. 'Ces résultats reflètent une exécution rigoureuse et je suis confiant dans notre capacité à créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes', a commenté Andrea Orcel, le CEO. Enfin, la banque a confirmé le versement d'un dividende intérimaire de 2,2 milliards d'euros, soit 1,4282 EUR par action, qui sera payé le 26 novembre 2025. Chez AlphaValue, David Grinsztajn considère ces résultats comme un 'beat de faible qualité', bien que le bénéfice du T3 ait dépassé de 9% le consensus, principalement grâce à des gains de trading plus élevés qu'anticipé. Les revenus de coeur - à savoir le revenu net d'intérêt et les commissions - sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes (respectivement -1% et -3%). L'analyste anticipe 'une réaction limitée du cours de Bourse' et maintient sa recommandation 'Réduire' sur le titre. UniCredit cède près de 2,5% à Milan après cette publication.