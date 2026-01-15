UniCredit et le Fonds européen d'investissement ont signé un nouvel accord pour les PME

UniCredit et le Fonds européen d'investissement (FII), qui fait partie du groupe BEI, ont signé un nouvel accord de garantie InvestEU visant à augmenter significativement le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) en Europe centrale et orientale.



La nouvelle garantie de 445 millions d'euros augmente et prolonge la couverture de garantie non plafonnée d'InvestEU lancée en 2023, ce qui en fait l'une des plus grandes transactions InvestEU du EIF.



Disponible jusqu'à la fin 2027, la plateforme devrait débloquer jusqu'à 890 millions d'euros de financement supplémentaire pour les PME en Bulgarie, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Slovénie.

" En élargissant significativement notre partenariat avec UniCredit, nous soutenons des milliers d'entreprises en Europe centrale et orientale dans leur investissement dans la durabilité, l'innovation et la transformation numérique. " a déclaré Marjut Falkstedt, directrice générale de l'EIF.



" En prolongeant notre partenariat InvestEU avec l'EIF, nous augmentons les volumes de prêts et offrons des avantages concrets : meilleures conditions, horizons plus longs, et désormais accès aux marchés de capitaux via des minibonds. " a déclaré Teodora Petkova, responsable d'UniCredit pour l'Europe centrale et orientale.