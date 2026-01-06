UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (50,6%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ; - banque de détail (48,9%) ; - autres (0,5%). A fin 2024, le groupe gère 499,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 418,4 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 039 agences implantées essentiellement en Italie (1 943). La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,9%), Allemagne (21,6%), Europe centrale (17,1%), Europe de l'Est (11,4%) et Russie (5%).