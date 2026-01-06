Temps réel
Borsa Italiana
13:35:49 06/01/2026
Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
71,43
EUR
+0,04 %
+0,65 %
+0,65 %
UniCredit porte sa participation à 29,8% dans Alpha Bank Jacques Meaudre
Publié le 06/01/2026
à 09:55 - Modifié le 06/01/2026
à 09:59
UniCredit a converti une position synthétique d'environ 20 % dans Alpha Bank, portant sa participation et ses droits de vote effectifs à environ 29,8 %.
UniCredit a reçu toutes les approbations juridiques et réglementaires nécessaires. Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (50,6%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- banque de détail (48,9%) ;
- autres (0,5%).
A fin 2024, le groupe gère 499,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 418,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 039 agences implantées essentiellement en Italie (1 943).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,9%), Allemagne (21,6%), Europe centrale (17,1%), Europe de l'Est (11,4%) et Russie (5%).
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
71,40EUR
Objectif de cours Moyen
72,16EUR
Ecart / Objectif Moyen
+1,06 % Consensus
