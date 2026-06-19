UniCredit revendique 12,5% d'actions Commerzbank apportées à son offre
UniCredit annonce qu'à la suite de la clôture de la période d'offre initiale plus tôt cette semaine, le taux d'acceptation final de son offre publique sur les actions de son concurrent allemand Commerzbank s'établit à 12,51%, un niveau "cohérent avec ce qui était anticipé auparavant".
Avec les actions déjà détenues par UniCredit (26,77%) et celles qu'impliquent des instruments dénouables en actions (3,22%), ces actions apportées à l'offre portent à 42,5% la participation totale du groupe bancaire italien au capital de Commerzbank.
"Tous les actionnaires de Commerzbank qui n'ont pas encore accepté l'offre peuvent le faire durant les deux semaines de la "période d'acceptation supplémentaire", c'est-à-dire du 20 juin au 3 juillet", rappelle en outre l'établissement financier milanais.
Pour rappel, UniCredit a lancé, le 5 mai dernier, une offre volontaire d'échange d'actions sur les actions Commerzbank, en vue de monter à plus de 30% du capital de l'établissement germanique, mais sans objectif d'en prendre le contrôle par ce biais.
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (48,6%) ;
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (47,2%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- autres (4,2%).
A fin 2025, le groupe gère 535,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 433,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 075 agences implantées essentiellement en Italie (1 941).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,1%), Allemagne (21,9%), Europe centrale et de l'Est (19%), Autriche (10,5%) et Russie (4,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.