UniCredit revendique près de 47,6% du capital de Commerzbank après son offre
UniCredit annonce qu'à la suite de son offre publique d'achat volontaire sur Commerzbank, des actions représentant 17,60% du capital social en circulation de Commerzbank ont été apportées, un chiffre bien supérieur à ses attentes initiales.
Avec la participation déjà détenue directement de 26,77% et les instruments financiers qui confèrent le droit d'exiger une livraison physique représentant une participation de 3,22%, l'établissement italien revendique une participation de 47,59% au capital de la banque allemande.
Ce pourcentage de 47,59% correspond à 49,65% des droits de vote de Commerzbank, les actions autodétenues par Commerzbank ne conférant pas de droits de vote. L'annulation prévue de ces actions autodétenues doit porter la participation d'UniCredit à 49,65% du capital.
Pour rappel, UniCredit a lancé, le 5 mai dernier, une offre volontaire d'échange d'actions sur les actions Commerzbank, en vue de porter sa participation à plus de 30% du capital de l'établissement allemand, mais sans objectif d'en prendre le contrôle par ce biais.
Cette offre, qui devait s'achever le 20 juin, a fait l'objet d'une "période d'acceptation supplémentaire" jusqu'au 3 juillet. La fin des périodes d'offre publique représente une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre de l'investissement stratégique d'UniCredit dans Commerzbank.
UniCredit ajoute qu'il "continue de chercher à s'engager de manière constructive avec l'ensemble des parties prenantes concernées, tout en poursuivant les procédures réglementaires et prudentielles nécessaires dans le cadre de son investissement".
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (48,6%) ;
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (47,2%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- autres (4,2%).
A fin 2025, le groupe gère 535,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 433,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 075 agences implantées essentiellement en Italie (1 941).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,1%), Allemagne (21,9%), Europe centrale et de l'Est (19%), Autriche (10,5%) et Russie (4,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.