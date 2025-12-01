Unilever annonce la signature d'un accord pour la cession de Graze à Katjes International, la marque rejoignant le groupe Candy Kittens au Royaume-Uni.

Acquise en 2019, Graze est passée d'un modèle principalement direct-au-consommateur à une présence affirmée en distribution, tout en améliorant sa rentabilité et son identité visuelle.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage d'Unilever sur trois catégories mondiales jugées prioritaires - condiments, aides culinaires & mini-repas, et solutions alimentaires professionnelles - afin de soutenir une croissance durable et scalable.

La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026, sous réserve des conditions usuelles.