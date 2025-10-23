Unilever a dépassé les prévisions au troisième trimestre grâce à la croissance de ses produits de beauté en Amérique du Nord et sur les marchés émergents. Le groupe a maintenu ses perspectives annuelles inchangées.

Le propriétaire du savon Dove, des détergents Cif et des aliments Knorr a recentré ses priorités ces dernières années sur les produits haut de gamme à forte marge, en particulier dans les soins personnels, via l'innovation et des acquisitions. L'Inde et les Etats-Unis sont ses marchés clés.

Sous la houlette de Fernando Fernandez, nommé en mars, Unilever poursuit ses efforts de simplification et de réduction des coûts pour améliorer ses marges, dans un contexte de consommation atone et d'incertitude économique.

Les glaces attendront

Le groupe a repoussé la scission de son activité glaces, initialement prévue le 10 novembre, en raison du shutdown du gouvernement américain. Il maintient toutefois un objectif de finalisation d'ici fin 2025. Ce projet, centré sur Magnum, constitue une étape importante pour le nouveau dirigeant.

En Amérique du Nord, la croissance a atteint 5,5%, portée par les volumes en soins personnels et beauté. En Chine et en Indonésie, les ventes sont reparties à la hausse.

Au final, la croissance organique s'établit à 3,9%, au-dessus des 3,7% attendus par les analystes. Unilever a précisé être en avance sur son objectif d'économies de 800 millions d'euros, et anticipe des coûts de restructuration moindres.

Le titre reculait légèrement dans les premiers échanges, en dépit d'une performance jugée solide par les analystes.