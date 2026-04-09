Unilever met la main sur Grüns aux États-Unis

Unilever annonce avoir signé un accord pour acquérir Grüns, une entreprise en pleine croissance et occupant une position de leader dans la catégorie des compléments alimentaires à base de légumes verts aux États-Unis.

"Cela marque une nouvelle étape dans l'optimisation du portefeuille d'Unilever vers des espaces premium et à forte croissance, avec un accent plus marqué sur la beauté et le bien-être ainsi que sur le marché américain", explique le groupe britannique.



Fondée en 2023, Grüns est devenue l'une des plus grandes marques de la catégorie des compléments alimentaires à base de légumes verts aux États-Unis, produits qu'elle distribue via des canaux de vente au détail et de vente directe au consommateur.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. La transaction devrait être finalisée plus tard cette année, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des autres conditions de clôture.