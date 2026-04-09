Unilever annonce avoir signé un accord pour acquérir Grüns, une entreprise en pleine croissance et occupant une position de leader dans la catégorie des compléments alimentaires à base de légumes verts aux États-Unis.
"Cela marque une nouvelle étape dans l'optimisation du portefeuille d'Unilever vers des espaces premium et à forte croissance, avec un accent plus marqué sur la beauté et le bien-être ainsi que sur le marché américain", explique le groupe britannique.
Fondée en 2023, Grüns est devenue l'une des plus grandes marques de la catégorie des compléments alimentaires à base de légumes verts aux États-Unis, produits qu'elle distribue via des canaux de vente au détail et de vente directe au consommateur.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. La transaction devrait être finalisée plus tard cette année, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des autres conditions de clôture.
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,4 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Lipton, Wall's, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.