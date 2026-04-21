Unilever : RBC n'est plus à sous-performance

RBC relève le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation à "performance en ligne avec le secteur" contre "sous-performance" jusqu'ici avec un objectif de cours de 42 GBX. En Bourse, le titre reculait de 0,91% peu après 16h30.

Alors qu'Unilever a conclu un accord visant à fusionner sa division alimentaire avec l'américain McCormick & Co, RBC ne se montre guère convaincu par la cession de ce pôle.



"Nos réserves concernant la cession de l'activité alimentaire sont correctement reflétées dans le cours actuel de l'action. La direction vise à renforcer la présence d'Unilever dans les segments à forte croissance, même si l'activité issue de cette cession bénéficiera d'un positionnement concurrentiel identique à celui de l'activité existante. Les modifications proposées à la structure de rémunération nous amènent à nous interroger sur le décalage entre les ambitions de croissance affichées publiquement et les objectifs plus modérés qui détermineront la rémunération de la direction", détaille le bureau d'étude.