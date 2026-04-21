RBC relève le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation à "performance en ligne avec le secteur" contre "sous-performance" jusqu'ici avec un objectif de cours de 42 GBX. En Bourse, le titre reculait de 0,91% peu après 16h30.
Alors qu'Unilever a conclu un accord visant à fusionner sa division alimentaire avec l'américain McCormick & Co, RBC ne se montre guère convaincu par la cession de ce pôle.
"Nos réserves concernant la cession de l'activité alimentaire sont correctement reflétées dans le cours actuel de l'action. La direction vise à renforcer la présence d'Unilever dans les segments à forte croissance, même si l'activité issue de cette cession bénéficiera d'un positionnement concurrentiel identique à celui de l'activité existante. Les modifications proposées à la structure de rémunération nous amènent à nous interroger sur le décalage entre les ambitions de croissance affichées publiquement et les objectifs plus modérés qui détermineront la rémunération de la direction", détaille le bureau d'étude.
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,4 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Lipton, Wall's, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.