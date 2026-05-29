Unilever va créer un centre mondial d'innovation au Connecticut
Unilever annonce qu'il va développer un nouveau centre mondial d'innovation à New Haven, dans l'État américain du Connecticut, qui "sera un centre de référence pour la recherche et le développement dans les domaines des soins personnels, de la beauté et du bien-être aux États-Unis et dans le monde".
Ouvert d'ici le printemps 2029, ce nouveau centre mondial d'innovation renforce l'investissement de 15 MdsUSD du groupe britannique de biens de consommation courante sur le marché américain au cours de la dernière décennie afin de stimuler la croissance américaine et mondiale.
Grâce à ce centre, représentant un investissement de 270 MUSD, Unilever explique qu'il se dotera de capacités avancées de R&D qui "relieront la science, la technologie et la culture pour créer des produits révolutionnaires à travers ses marques de soins personnels, de beauté et de bien-être".
Ce centre permettra une accélération du développement de produits grâce aux capacités de l'IA et renforcera les partenariats grâce à l'accès aux biosciences de pointe et à l'écosystème quantique émergent de talents, du monde académique, de partenaires technologiques et de consommateurs.
Il stimulera l'attrait et la croissance des marques Unilever, qui desservent 95% des foyers américains et 3,7 milliards de personnes dans le monde chaque jour, et soutiendra sa stratégie visant à devenir une entreprise "plus précise et ciblée en soins personnels, beauté et bien-être".
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,7 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Vaseline, TRESemmé, Lux, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.