Uniper a présenté sa stratégie de transformation d'environ 5 milliards d'euros

Le conseil d'administration de Uniper a présenté la stratégie de transformation de l'entreprise. Le groupe va réaliser environ 5 milliards d'euros d'investissements prévus d'ici 2030, dont environ la moitié allouée à l'Allemagne.

L'entreprise réaffirme son projet d'investir environ 5 milliards d'euros entre 2025 et 2030 dans la sécurité de l'approvisionnement et la transformation des systèmes énergétiques européens.



Michael Lewis, DG d'Uniper : "Avec notre orientation accrue vers l'investissement, nous orientons des capitaux supplémentaires vers une production flexible et prévoyons d'investir particulièrement en Allemagne, où le besoin de capacités sécurisées, d'infrastructures modernes pour des centrales électriques et d'actifs prêts pour l'hydrogène continue de croître."



La combinaison de production déployable, d'énergie renouvelable et d'un portefeuille gazier diversifié vise à rendre Uniper encore plus résilient et flexible.



Les leviers clés incluent la suppression progressive du charbon ainsi que des investissements dans les énergies renouvelables, l'hydroélectricité et les centrales électriques à gaz prêtes pour l'hydrogène.



D'ici 2030, Uniper vise à exploiter une capacité de production d'électricité de 15 à 20 gigawatts. Au moins la moitié de cette capacité devrait provenir d'actifs renouvelables, bas carbone ou décarbonisables.



Plus de la moitié des investissements prévus d'ici 2030 seront versés dans le segment de la Génération Flexible sur divers marchés, allant des projets de construction et développements de sites à la conversion et à la modernisation des usines existantes.



Environ un tiers du programme d'investissement prévu de 5 milliards d'euros d'ici 2030 est réservé au segment de la Génération Verte. Uniper investit dans l'expansion et l'exploitation des actifs d'énergie renouvelable, ainsi que dans la modernisation des installations hydroélectriques existantes.



L'entreprise vise à prendre des décisions d'investissement pour une moyenne allant jusqu'à 500 mégawatts de projets solaires et éoliens par an.



Dans le segment des matières premières plus vertes, Uniper prévoit de diversifier davantage son activité gazière. L'entreprise maintient son objectif à moyen terme d'élargir son portefeuille de gaz à 250-300 térawattheures, principalement basé sur des contrats d'approvisionnement à long terme.



La demande croissante pour les infrastructures numériques devrait créer de nouvelles opportunités de croissance pour Uniper. Ces opportunités proviennent à la fois de la demande croissante de sites adaptés aux centres de données et de leur consommation d'électricité future croissante.



Uniper vise à générer des revenus supplémentaires via des accords structurés d'achat d'électricité (PPA) et, lorsque cela est économiquement viable, par l'approvisionnement direct à partir de sa propre capacité de production.



Michael Lewis, DG a déclaré : "L'expansion rapide de l'infrastructure numérique crée de nouvelles opportunités. La demande croissante en énergie des centres de données nécessite des solutions d'approvisionnement énergétique fiables, performantes et durables. Grâce à nos sites, notre connectivité réseau et notre expertise approfondie du marché de l'énergie, nous sommes bien placés pour soutenir ce marché en pleine croissance et contribuer à façonner la transformation numérique de l'Europe."



Un bilan solide, comprenant environ 12 milliards d'euros de fonds propres et une position nette de trésorerie d'environ 2,8 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, confère à Uniper la solidité financière nécessaire pour exécuter son programme de croissance et de transformation.